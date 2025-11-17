Doppelkonzert in Hausen: Musikalische Höhenflüge mit Tempo

Alle Jubeljahre gibt die Hebelmusik ein Doppelkonzert, zum jüngsten waren die Zeller Stadtmusikanten geladen, wie Hebelmusik-Vorsitzende Sandra Boos formulierte.
So präpariert legten die Hebelmusiker ohne Vorwarnung los. Zu Gehör kam „A Huntington Celebration“, eine kontemporäre kurze Ouvertüre, die indes vor Abwechslung strotzte. Mit Jacob de Haan, der quasi die halbe Welt vertont hat, gings im Anschluss nach Virginia. Der US-Staat ähnele einem schiefen Dreieck, ein Ansatz, der sich in der Partitur mit drei Epochen widerspiegelte. Lebhafte Passagen wechselten mit wuchtigen und solchen, die Wärme ausstrahlten.