Donaueschinger Verkäuferin erzählt: Souvenirladen lockt mit Schwarzwald-Andenken

Magnete, Gläser oder auch Kuckucksuhren – im Souvenirshop an der Donauquelle zeigt sich, was Touristen als Erinnerung mit nach Hause nehmen wollen
In Berlin ist es das Stück Mauer, in London der Miniatur-Big Ben: Souvenirs sind für viele ein Muss im Urlaub. Aber welche Andenken nehmen Touristen aus Donaueschingen mit nach Hause? Beim Besuch im Souvenirladen Arkaden an der Donauquelle zeigt sich: Die Auswahl an Mitbringseln ist groß und geht weit über die klassische Postkarte hinaus. Kuckucksuhren, Kühlschrankmagnete, Gläser und Tassen, Nussknacker, Schlüsselanhänger vom Donaueschinger Ortsschild oder der Donauquelle sowie Metallschilder, Schneekugeln, Armbänder, Kappen, Schnaps und Schürzen – das alles können Besucher hier als Erinnerung oder Geschenk für jemand anderen kaufen. Oft sind auf den Andenken klassische Schwarzwaldmotive zu sehen wie der Hirsch, der Bollenhut oder traditionelle Trachtenfiguren.