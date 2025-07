1 Lange Leidensgeschichte: Dominik Koepfer verpasste nicht nur die Rasensaison – inklusive Wimbledon. Foto: Friso Gentsch/dpa Im April 2024 sieht die Tennis-Welt für ihn noch rosig aus: Rang 49 in der Weltrangliste und Davis-Cup-Stammkraft. Doch dann beginnt die Leidensgeschichte von Dominik Koepfer.







Bei den French Open, in Paris hatte Dominik Koepfer Legende Roger Federer im Jahr 2021 an den Rand einer Niederlage gebracht, scheiterte der heute 31-Jährige im Mai 2024 in der 1. Runde, in Wimbledon musste der Schwarzwälder dann aufgrund einer Knöchelverletzung kurzfristig passen.