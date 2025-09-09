DLRG Müllheim/Neuenburg: Im trüben Wasser heißt es tasten

Sieben weitere Einsatztaucher der DLRG haben in Neuenburg für das Einsatzgebiet des Landesverbandes Baden ihre umfangreiche Ausbildung mit der Prüfung abgeschlossen.

Einsatztaucher der DLRG sind gefragte Hilfskräfte, wenn es um Menschen geht, die in Seen oder Flüssen in Not geraten – oder im schlimmsten Fall aus den Tiefen tot geborgen werden müssen. Allein die Ortsgruppe Müllheim/Neuenburg verfügt über fünf Einsatztaucher, die im Notfall ausrücken. „Das passiert etwa 20 bis 25-mal im Jahr“, berichtet Tobias Haug, selbst Ausbilder und Vorstandsmitglied bei der DLRG-Ortsgruppe, im Gespräch mit unserer Zeitung.

In diesem Jahr wurden sie bereits zu drei Leichenbergungen gerufen: Im März tauchten die DLRG-Einsatztaucher nach einer vermissten Person im Baggersee von Steinenstadt, ein weitere Leichenbergung führte die Taucher zum Freiburger Seepark und zu einer dritten Bergung an einen See am Kaiserstuhl. Oft tasten sich die Taucher durchs Wasser, das sehr getrübt sein kann. „Unsere Ortsgruppe ist die einzige mit Einsatztauchern im ganzen Landkreis“, betont Haug die zentrale Rolle seiner Einsatzkräfte bei der Wasserrettung.

Diese Beispiele zeigen, wie wichtig eine umfassende Ausbildung ist, die dann mit einer anspruchsvollen Prüfung abgeschlossen wird. „Je nach Vorbildung dauert diese Ausbildung zwischen eineinhalb und drei Jahre“, erzählt Haug, der für die Ausbildung zum Einsatztaucher bei der Ortsgruppe verantwortlich.

Blutige Anfänger müssen erst die Grundausbildung als Rettungsschwimmer, den Tauchschein in verschiedenen Kategorien und dann die Einsatztaucherausbildung absolvieren. Um die Einsatzfähigkeit zu erhalten, stehen regelmäßige Arzttermine und die Wiederholungsprüfungen an.

Anforderungen sind hoch

Weil die Arbeit der DLRG und ihrer Einsatztaucher so wichtig für den Ernstfall sind, werden die Prüfungsanforderungen sehr hoch gehalten. Bereits am Samstagmorgen waren die sieben gemeldeten Prüflinge, die in diesem Jahr vor allen Dingen aus dem nordbadischen Raum kommen, im Müllheimer Freibad, wo sie verschiedene Tauchübungen und das Anlegen der Tauchausrüstung vorführen mussten.

Dann wechselten Prüflinge und Schiedsrichter an den Baggersee in Zienken. An drei verschiedenen Stationen galt es, unter Einsatzbedingungen das Arbeiten unter Wasser, das Heben großer Gegenstände und eine Rettungsübung zu demonstrieren.

Bei der Rettung erhielten die Prüflinge unterschiedliche Szenarien. An der dritten Station ging es um Einsatztaktik und das entsprechende Vorgehen.

Teamarbeit ist wichtig

„Es kommt besonders auf die Teamarbeit an“, sagt Tobias Haug. Deshalb arbeiten sowohl bei der Prüfung als auch im Ernstfall immer mindestens zwei bis drei Taucher zusammen, sprechen sich ab und sichern sich gegenseitig. Unterstützt werden sie dabei von Helfern am Ufer, die mit den Tauchern über Signalseile verbunden sind. Noch vor der praktischen Prüfung werden die theoretischen Kenntnisse an den heimischen Standorten geprüft und an den Landesverband gemeldet.

Für die Ortsgruppe Müllheim/Neuenburg werden Ausbildungs- und Einsatzarbeit allerdings immer beschwerlicher, denn: „Uns fehlt eine adäquate Unterkunft“, erzählt Haug. Nötig wären entweder ein geeignetes Grundstück oder eine bestehende Halle, die umgebaut werden könnte.

Für entsprechende Investitionen habe die DLRG-Ortsgruppe eine Förderzusage des Landes in Höhe von 90 Prozent und hofft auf mögliche Angebote.