DLRG Müllheim/Neuenburg: Im trüben Wasser heißt es tasten

Sieben weitere Einsatztaucher der DLRG haben in Neuenburg für das Einsatzgebiet des Landesverbandes Baden ihre umfangreiche Ausbildung mit der Prüfung abgeschlossen.
Einsatztaucher der DLRG sind gefragte Hilfskräfte, wenn es um Menschen geht, die in Seen oder Flüssen in Not geraten – oder im schlimmsten Fall aus den Tiefen tot geborgen werden müssen. Allein die Ortsgruppe Müllheim/Neuenburg verfügt über fünf Einsatztaucher, die im Notfall ausrücken. „Das passiert etwa 20 bis 25-mal im Jahr“, berichtet Tobias Haug, selbst Ausbilder und Vorstandsmitglied bei der DLRG-Ortsgruppe, im Gespräch mit unserer Zeitung.