Diskussion in Basel: Warum es noch nicht ohne Tierversuche geht

An der Uni Basel wird das Thema Tierversuche aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Ob ein vollständiger Verzicht möglich werden könnte, ist umstritten.

Zu einem Vortrags- und Diskussionsabend zum Thema Tierversuche hatte das Biozentrum der Universität Basel eingeladen. Aus verschiedenen Blickwinkeln wurde dabei der Frage nachgegangen, welche Fortschritte in der Forschung bereits gemacht wurden, um Tierleid zu vermeiden, und wo vielleicht auch die Grenzen liegen.

Der „3R-Regel“ kommt eine wichtige Rolle zu Wenn es um ethisch vertretbare Tierversuche geht, kommt schnell die so genannte 3R-Regel ins Spiel. Die Grundsätze Replace (Ersetzen), Reduce (Verringern) und Refine (Verbessern) wurden bereits 1959 aufgestellt, haben aber nach wie vor Relevanz. Es geht dabei darum, die Anzahl der Tierversuche auf ein Minimum zu reduzieren und verantwortungsvoll mit den Tieren umzugehen, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt. Der wissenschaftliche Fortschritt spielt diesem Prinzip in die Hände. An Grenzen stoßen alternative Methoden häufig dann, wenn es darum geht, die Wechselwirkungen in einem lebenden Organismus abzubilden.

Professor Primo Leo Schär, Vizerektor für Forschung an der Uni Basel, sprach in seiner Begrüßung von einem gesellschaftlich relevanten und ethisch anspruchsvollen Thema. Vieles müsse gegeneinander abgewogen werden. „Die Universität bekennt sich zu ihrer Verantwortung und möchte mit der Öffentlichkeit in einen Dialog treten“, betonte er.

Folgerichtig war mit Nationalrätin Katja Christ auch eine Vertreterin aus der Politik zugegen. Die Politikerin ist Mitglied einer Subkommission, die derzeit eine parlamentarische Initiative zu 3R auf den Weg bringt. Vielleicht werde das erarbeitete Tierschutzgesetz im Herbst zum allerersten Mal im Parlament beraten, stellte sie in Aussicht.

Tierversuche können noch nicht ganz ersetzt werden

Christ will mit diesem Mittelweg auf eine sich anbahnende Volksabstimmung vorbereitet sein. Denn die von der Volksinitiative geforderte totale Abkehr von Tierversuchen geht vielen zu weit. Die Rede ist von einer Gefahr für den Forschungsstandort Schweiz und den wissenschaftlichen Fortschritt. „Wir haben versucht, auf verschiedenen Ebenen anzusetzen und hoffen, dass etwas Gutes dabei herausgekommen ist“, erklärte sie.

Anne Zintzsch, Tierschutzbeauftragte und stellvertretende 3R-Koordinatorin der Uni, erklärte, dass Tierversuche nur dann gemacht würden, wenn keine anderen Methoden zur Verfügung stehen und der zu erwartende Nutzen dies auch rechtfertigt. In 62 Prozent der Fälle betrifft dies die Grundlagenforschung. Manchmal könnten Modelle oder moderne Medizintechnik den Tierversuch ersetzen, andernfalls gehe es um die Reduzierung der Versuche auf ein Mindestmaß sowie um Maßnahmen, die das Wohlbefinden der Tiere steigern.

Professor Herwig Grimm ist Präsident der Leitungsgruppe NRP 79, einem groß angelegten Projekt, das das 3R-Prinzip weiter voranbringen will. „Von der Schweiz kann man viel lernen“, lobte der Österreicher. „Gerade auch in Basel tut sich konkret etwas.“ An 27 Projekten werde derzeit intensiv geforscht.

Einen anderen Blickwinkel hatte Professorin Petya Apostolova, die nicht nur forscht, sondern auch Leukämie-Patienten betreut. „Wir haben kein Modell, dass die Vorgänge im menschlichen Körper abbilden kann“, bedauerte sie. Detailliert erläuterte sie, wie genau die Versuche mit Mäusen ablaufen, auf die ihr zufolge noch nicht verzichtet werden kann. „Wir wollen Menschen heilen“, betonte die Ärztin.

Tierversuche sind nicht immer der beste Weg

Doch bei Weitem nicht immer sind Tierversuche der beste Weg, zumal sie auch einen hohen Aufwand mit sich bringen. Professor Johannes Mosbacher von der Fachhochschule Nordwestschweiz referierte zu alternativen Methoden wie dem Nachbau kleiner Dünndärme oder der Arbeit mit menschlichen Zellen aus Haut, Leber oder Gebärmutter. „Mäusehaut ist ganz anders als Menschenhaut“, hob Lukas Roth von Novartis einen großen Vorteil gegenüber Tierversuchen hervor. Er erforscht entzündliche Hautkrankheiten wie die Atopische Dermatitis mit überlassenen Resten aus der plastischen Chirurgie. Das funktioniert gut, wenn es sich nicht um eine chronische Erkrankung handelt. Denn die Proben können nur eine Woche lang verwendet werden. Und auch der Juckreiz, so bedauert Roth, entstehe als Nervenreiz an ganz anderer Stelle, was wiederum andere Methoden erfordere.

KI-Modelle könnten neue Möglichkeiten bieten

Bei der Podiumsdiskussion kam mit Ulrich Kronthaler noch der Tierschutzbeauftragte von Novartis hinzu. Moderatorin Regula Zehnder erkundigte sich nach neuen Möglichkeiten durch KI-Modelle. Die Expertenrunde sah in diesem Bereich durchaus neue Chancen der Simulation, die dabei helfen könnten, Tierversuche zu vermeiden. Jedoch kam am Abend mehrfach die Frage auf, inwieweit Versuchspersonen, die sich nach den ersten Tests zur Verfügung stellen, auch solchen Methoden vertrauen würden.