Dirigent ist nun offiziell im Amt: Kippenheimer MGV startet mit einigen Neuerungen in das Jahr

Bislang leitete Thomas Roese den MGV Kippenheim nur auf Probe, nun wurde er offiziell in seiner Rolle bestätigt. Zudem wurden drei Ämter im Vorstand neu besetzt.
Nach der Trennung von Dirigent Jörg Wette legte der Männergesangverein Liederkranz Kippenheim einen ungewissen Start ins nun zurückliegende Vereinsjahr hin. Der starke Zusammenhalt der Sänger, das beherzte Einspringen von Franz-Josef Kindle als „Vize-Chorleiter“ und die unkonventionelle Rekrutierung von Thomas Roese als neuen Dirigenten ließen die Sangeskollegen – allen Widrigkeiten zum Trotz – auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken.