Digital-Kurs und Krematorium: In Ettenheim und Kappel-Grafenhausen bahnen sich Bürgerentscheide an

Die Ettenheimer Initiative „Auch digital statt nur digital“ hat genug Unterschriften abgegeben. Kappel-Grafenhausen winkt ein Votum zum Krematorium.
1528 Unterschriften auf 184 Formularen haben die Vertrauenspersonen der Initiative „Auch digital statt nur digital“ am Montagabend bei der Ettenheimer Verwaltung eingereicht. Ihr Ziel: Einen Gemeinderatsbeschluss vom 27. Januar kippen. Dort hatte das Gremium entschieden, dass die Stadt künftig Bekanntmachungen nicht mehr zwingend abgedruckt im als Amtsblatt fungierenden „Ettenheimer Stadtanzeiger“ veröffentlichen muss, sondern eine Online-Mitteilung ausreicht. Damit rückt ein Bürgerentscheid zu diesem Thema näher.