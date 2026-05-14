Die Natur erfahren: Stadt Weil am Rhein bekennt sich zur Umweltbildung des Truz

Das Truz in Weil am Rhein sorgt dafür, dass die Bildschirm-Generation raus ins Freie kommt. Die Ausschussmitglieder stehen geschlossen hinter diesem Engagement.
Für die Draußen-Generation ist es kaum vorstellbar, dass es heutzutage Kinder geben soll, die noch nie im Wald waren. Dies berichtete Silke Geißler-Klumpp, Fachbereitleiterin Umweltbildung des Trinationalen Umweltzentrums (Truz), als sie in der Sitzung des Kultur-Sport-und Verwaltungsausschusses (KSVA) am Dienstagabend ihre Arbeit vorstellte.