Zehntausende Tiere mussten in den vergangenen Tagen in Tierhaltungsbetrieben in Norddeutschland getötet werden. Das Virus scheint gefährlicher denn je; auch, weil es vor allem in den USA offenbar immer mehr Säugetiere befällt. Das Landratsamt Calw erklärt, was bei einem Ausbruch zu tun ist.