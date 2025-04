Die Krankheit mit 1000 Gesichtern: Kerstin und ihr schwieriger Weg zur MS-Diagnose

„Biest“ – so nennt Kerstin Gomringer aus Brigachtal die Krankheit, die sie durchs Leben begleitet und ihr das Arbeiten und Reisen erschwert. Seit ihrer Diagnose mit Multiple Sklerose kämpft sie täglich darum, in ihr früheres Leben zurückzufinden. Eine Diagnose, auf die sie lange warten musste, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

Kerstin Gomringer musste ihren geliebten Job als Leiterin der Verwaltung und des Vertriebs eines Unternehmens ruhen lassen. Denn für die 44-Jährige begann im Jahr 2021 ein langer Weg zur Diagnose „Multiple Sklerose“ (kurz MS).

Es fing mit unerklärlichen Fieberschüben an, die von verschiedenen Ärzten nicht eingeordnet werden konnten, erzählt sie heute. Später traten auch Sehstörungen auf. „Es war immer irgendetwas: Schmerzen, Taubheit oder Verkrampfungen. Aber keiner wusste, was es war“, berichtet Gomringer frustriert. Zu diesem Zeitpunkt wurden bei einer MRT-Untersuchung Läsionen im Gehirn festgestellt. „Da aber der klinische Verlauf nicht ganz klar war, blieb der Fall als ‚unklare Entzündung im zentralen Nervensystem‘ offen.“ So fing sie eine Kortisontherapie an, bei der es ihr nach einiger Zeit wieder besser ging.

„Dieses Gefühl, dass man nicht ernst genommen wird, das war das Schlimmste für mich“

Doch im April 2024 traten die Symptome erneut auf. „Ich hatte massive Sehstörungen und Schwindel, extreme Kopf- und Nackenschmerzen.“

Die Ärzte schienen aber weiterhin ihr Problem nicht zu erkennen. „Dieses Gefühl, dass man nicht ernst genommen wird, das war das Schlimmste für mich“, sagt sie. Es wurde dann erneut eine MRT-Untersuchung durchgeführt, bei der neue Läsionen festgestellt wurden. Sie wurde von einem Arzt zum anderen geschickt, doch keiner konnte helfen.

Nach einer MRT-Untersuchung wurden erneut Läsionen im Gehirn festgestellt. Foto: Gomringer

Irgendwann beschloss Kerstin Gomringer, sich im Internet Unterstützung zu holen. „Ich habe dann die MRT-Bilder verschickt und mehrmals mit einem Arzt online gesprochen“, erzählt sie. „Das alleine hat mir sehr geholfen. Die Gespräche waren sehr ausführlich und kompetent.“

Die Situation wurde dann knifflig, als die Symptome anfingen, ihre Koordination zu beeinträchtigten. Das Greifen, das sei ein großes Problem. „Mir fallen immer wieder Sachen herunter. Das schränkt mich massiv ein“, berichtet sie. Sie erzählt auch von Unsicherheiten beim Gehen und extremen Schmerzen, die sie oft nicht einordnen kann. „Das ist ein richtiger Kampf jeden Tag. Man versucht, weiterzumachen, aber der Körper sagt dir, dass es nicht mehr geht.“ Auch lange Stehen oder Sitzen sei für sie fast nicht mehr möglich.

Anfang 2025 zeigte sich endlich ein Lichtblick

Den Weg zur Diagnose Multiple Sklerose ebnete schließlich ihr Orthopäde, der sich die MRT-Bilder noch einmal genau anschaute und sie aufgrund der Symptome schnell in eine neurologische Spezialambulanz überwies.

Anfang 2025, vier Jahre nach Auftreten der ersten Symptome, kam dann die Bestätigung der Diagnose. Sie wurde mit einem klinisch isolierten Syndrom (KIS) diagnostiziert, einer Vorstufe der MS. „Es war erleichternd, endlich zu wissen, was es ist, aber gleichzeitig war es auch sehr schwer zu verarbeiten“, sagt sie.

Ihr Mann Olaf und Kater Fritz sind immer für sie da

Sie macht jetzt regelmäßig Physio- und Ergotherapie, um die Koordination zu verbessern und auch die Muskulatur zu stärken. Tabletten nimmt sie auch, um die Beschwerden zu lindern. „Es ist ein ständiger Kampf gegen die Schmerzen. Nachts ist es besonders schlimm“, sagt sie.

Von diesem „Biest“ - so nennt sie im Gespräch die Krankheit - lasse sie sich jedoch nicht unterkriegen. Sie versucht, so weit es geht, aktiv zu bleiben. Zum Beispiel kocht sie gerne und ihre ausgefallenen Rezepte nach veröffentlicht die Resultate auch auf ihrer Facebookseite. Und obwohl sie sich bemüht, komme es sehr oft vor, dass die Krankheit ihr den Alltag erheblich erschwert. „Du schneidest zum Beispiel Zwiebeln und plötzlich merkst du, dass es einfach nicht mehr geht. Alles fühlt sich im Körper verdreht an“, beschreibt sie solche Momente.

Schon zwei Mal hat Kerstin Gomringer am Kochkurs vom Starkoch Johann Lafer teilgenommen. Foto: Gomringer

Eine große Hilfe im Alltag sei ihr Mann Olaf: Er begleitet sie überall hin, da sie oft wegen ihrer Krankheit nicht selbst mit dem Auto fahren kann. Im Gespräch ist er auch dabei und äußert seine Meinung über die Erfahrung, die seine Frau mit den Ärzten in der Region gemacht hat: „Man bekommt keinen Termin, manche Ärzte nehmen einen nicht ernst und man wird immer wieder von einem zum nächsten Arzt geschickt“, berichtet er enttäuscht. Und ergänzt: „Das Traurige ist, dass sie sich so oft missverstanden gefühlt hat. Es hat so lange gedauert, bis endlich jemand erkannt hat, was wirklich los ist. Ihr ging und geht es nicht gut – und das tut mir so leid für sie.“

Und eine weitere Unterstützung bei dieser Krankheit erwähnt die 44-Jährige gerne: ihren Kater Fritz. „Er ist der beste Therapeut, den es gibt!“

„Man muss mit diesem Biest leben können“

Dank der großen Unterstützung von den beiden Herren im Haus bleibt sie optimistisch. Doch ihr größter Wünsch? Eines Tages wieder arbeiten zu können. Auch Reisen stehen auf ihrer To-Do-Liste. Das Paar will noch viele weitere Flecken der Erde erkunden. Wann es aber bei ihr wieder so weit sein wird, ist noch unklar.

„Es ist schwer, aber ich möchte wieder arbeiten gegen, wenn es möglich ist“, sagt sie. Ihr sei klar, dass dieser Weg weiterhin lang und anstrengend sein wird, aber sie sei überzeugt, ihn zu bewältigen. „Man muss mit diesem Biest leben können“, sagt sie abschließend, „und ich werde einfach das Beste daraus machen. Ich kann die Situation nicht mehr ändern.“

Was ist Multiple Sklerose (MS)?

Wie die Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft auf ihrer Website erklärt, ist Multiple Sklerose (MS) „eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst und meist im frühen Erwachsenenalter beginnt. Diese Krankheit lasse noch viele Fragen unbeantwortet und sei in Verlauf, Beschwerdebild und Therapieerfolg von Patient zu Patient so unterschiedlich, dass sich allgemeingültige Aussagen nur bedingt machen lassen. Aus diesem Grund ist MS auch als „Krankheit mit den 1000 Gesichtern“ bekannt.“