Die Entscheidung ist gefallen: So wird das neue Schömberger Rathaus aussehen

So wird das neue Schömberger Rathaus aussehen

1 Das Entscheidungsgremium hat sich für die Realisierung des Planungsentwurfs des Stuttgarter Büros HaasCookZemmrich entschieden. Dieser Entwurf für das neue Schömberger Rathaus hat im Entscheidungsprozess die meisten Punkte erhalten. Foto: HaasCookZemmrich/Grafik

Die Entscheidung ist gefallen: Das neue Rathaus der Stadt Schömberg wird das Stuttgarter Büro HaasCookZemmrich planen. Dessen Entwurf war einer von zwei Sieger des Planungswettbewerbs.









Der Schömberger Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am Mittwochabend eigentlich keine andere Wahl als dem Urteil des Entscheidergremiums zuzustimmen. Das Entscheidergremium, dem sechs Mitglieder des Gemeinderats angehören, hat sich in nichtöffentlicher Sitzung nochmals mit den überarbeiteten Wettbewerbsentwürfen beschäftigt und anhand einer Bewertungsmatrix eine Entscheidung getroffen – und die sieht anders aus, als man im vergangenen Sommer erwartet hätte.