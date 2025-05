Grandioses erstes Open-Air in Straßberg

79 Ein grandioses Spektakel war das erste Open-Air-Konzert am Straßberger Stadion mit den Dorfrockern und vielen Kindern. Foto: Jannik Nölke 79 Bilder - Fotostrecke öffnen Mit einem fantastischen Dorfrocker-Open Air haben die Straßberger Schmeia-Hexa einmal mehr bewiesen, dass auch eine kleine Gemeinde große Feste feiern kann.







Link kopiert



„Ein Open-Air hat es bislang noch nicht gegeben in unserer Gemeinde an der Schmeia“, erklärte Volker Würz, Vorsitzender der Schmeia-Hexa, stolz. Am Wochenende veranstaltete sein Verein daher kurzerhand eines – und verpflichtete mit den Dorfrockern eine der bekanntesten deutschen Partybands.