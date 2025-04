Die Attraktion im Europa-Park wird ein Jahr alt: So viele Besucher haben die Achterbahn „Voltron Nevera“ seit ihrem Start gefahren

Stadt will Bekämpfung einleiten Rattenplage macht Mahlberger Bürger zu schaffen

Auf einem Grundstück in der Eisenbahnstraße haben sich seit einem Jahr Nagetiere eingenistet. Hilferufe der Anwohner in Richtung Stadt blieben anfangs ungehört, nun will die Verwaltung rechtliche Schritte gegen den Pächter einleiten.