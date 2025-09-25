Die Akte Adolf Rosenberger: Porsche stellt sich ein zweites Mal seiner NS-Vergangenheit

Diese Vorwürfe wollte Porsche nicht auf sich sitzen lassen. Im Sinne des Konzerns geschönt sei die 2017 veröffentlichte Arbeit des renommierten Stuttgarter Historikers Wolfram Pyta mit dem Titel „Porsche – Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke“. Im Zentrum der damaligen Kritik: die Darstellung der Beziehung zwischen Firmengründer Ferdinand Porsche zu seinem jüdischen Kompagnon Adolf Rosenberger während und nach der NS-Zeit. Diese Kritik wog umso schwerer, weil sie auch von Seiten der Familie des Mitgründers der Weltmarke geäußert worden war.

Auch wenn die im Großraum Los Angeles beheimatete Familie Esslinger lediglich zur weiteren Verwandtschaft gehört, pflegte sie zu Lebzeiten eine sehr enge Beziehung zum 1900 in Pforzheim geborenen Rosenberger, der 1967 unter dem Namen Alan A. Robert in den USA gestorben ist. Heute ist die Kunsthistorikerin Sandra Esslinger so etwas wie die Nachlassverwalterin des amerikanischen Erbe Rosenbergers und die Hüterin eines umfangreichen Archivs. Diese Hinterlassenschaften bezog Geschichtsprofessor Pyta nicht in seinen Recherchen mit ein, was sie aus Sicht der Esslingers unvollständig und damit angreifbar mache.

Eine gemeinsame Auftragsarbeit

Das führte dazu, dass die Familie Esslinger den Kontakt zum Porsche-Konzern und zum Konzern-Archivleiter Frank Jung suchte, um eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung des historischen Problems zu finden – in einer gemeinsam beim für seine unternehmensgeschichtlichen Studien bekannten Bonner Historiker Joachim Scholtyseck in Auftrag gegebenen Untersuchung. Die Ergebnisse werden an diesem Donnerstag bei einem Symposium anhand einer fast 700 Seiten starken Adolf-Rosenberger-Biografie vorgestellt, die unserer Zeitung vorliegt.

Joachim Scholtyseck ist ein Historiker, der seine Studie nicht überbewertet sehen will. Es hört sich dann fast schon entschuldigend an, wenn er sagt, dass er zu Ferdinand Porsche nicht so viel Neues und Überraschendes herausgearbeitet habe.

Wer nun auf die Idee kommt, dass man sich die zweite Studie hätte schenken können, liegt dennoch falsch. Denn Joachim Scholtyseck hat etwas geschaffen, was einem der Urväter von Porsche und dessen Familie gerecht wird: ein Denkmal. Auch wenn das dem Autoren etwas zu pathetisch klingt. Was nichts daran ändert, dass die Nachfahren Rosenbergers nun ihren Frieden finden. Sandra Esslinger fasst es so zusammen: „Diese Studie schlägt eine Brücke zwischen der bitteren Familienerinnerung und der Unternehmensgeschichte. Ich bin dankbar für den respektvollen Umgang mit unserem Nachlass. Die Ergebnisse geben Adolf Rosenberger seinen Platz in der Geschichte zurück.“

Einbürgerungsurkunde: 1943 wird Adolf Rosenberger US-Amerikaner und heißt fortan Alan Arthur Robert. Foto: Sandra Esslinger

Joachim Scholtyseck wiederum berichtet, dass ihn „noch keine Arbeit so berührt“ habe, dass er sich einbilde, Adolf Rosenberger jetzt zu kennen; als positiven Menschen, der aber wohl zu weich gewesen sei, für das harte Autogeschäft. Ganz anders spricht Scholtyseck über Ferdinand Porsche, an den er „als Mensch nicht herangekommen“ sei. Als bezeichnend für die Person Ferdinand Porsche hält Scholtyseck, dass es kaum handschriftliche und schon gar keine persönliche Aufzeichnungen von ihm gebe – ganz im Gegensatz zu Adolf Rosenberger. Der Autor untertitelt seine Biografie mit „Eine Enttäuschungsgeschichte“. Und die liest sich in aller Kürze so: Seine Kindheit verbringt Adolf Rosenheimer in Pforzheim. Mit Religion hat die assimilierte jüdische Familie nicht viel zu tun, dafür aber mit Kino. Die Eltern betreiben den örtlichen Ufa-Filmpalast.

Im Pforzheimer Stadtarchiv hat Joachim Scholtyseck geforscht, musste aber feststellen, dass die Stadt mit der Aufarbeitung ihrer jüdischen Geschichte nicht weit gekommen sei. „Es wäre sehr erfreulich, wenn durch die Arbeit gerade in dieser Richtung etwas angestoßen werden würde“, sagt er.

Siebzehnjährig schließt sich Rosenberger im Ersten Weltkrieg dem Bodenpersonal einer Fliegerstaffel an. Als Techniker kommt er zu Mercedes-Benz, wo er als Rennfahrer startet. In den 20er-Jahren wird er zu einem der erfolgreichsten deutschen Autorennfahrer, gewinnt beispielsweise das Solituderennen, bis er auf der Berliner Avus 1926 einen tragischen Unfall hat, bei dem drei Streckenposten ums Leben kommen und er selbst schwere Verletzungen davonträgt.

Er muss sich umorientieren. Rosenberger schließt sich Ferdinand Porsche an, der 1930 ein Konstruktionsbüro in der Stuttgarter Innenstadt eröffnet. Beide kennen sich von ihren vorangegangenen Tätigkeiten bei Mercedes. Adolf Rosenberger wird Kaufmännischer Direktor und übernimmt als Mitgründer auch Firmenanteile. In der Studie von Joachim Scholtyseck sind erstmals detailliert die Geschäftsbeziehungen zwischen Porsche und Rosenberger aufgezeichnet, der das Geld für seine Beteiligung bei Investoren aus seinem Umfeld eingesammelt hat. Der Rückzug Rosenbergers aus dem operativen Geschäft im Jahr 1933 steht nicht – wie bisweilen angenommen – in direktem Zusammenhang mit der Machtübernahme durch Adolf Hitler. Das wird durch die Studie belegt. Adolf Rosenberger reicht seine Kündigung als Geschäftsführer am 30. Januar um 11 Uhr ein, erst drei Stunden später wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Es sind geschäftliche Differenzen, die die beiden Geschäftspartner auseinanderdividiert.

Licht ins Dunkel der Partnerschaft gebracht

Anfang 1935 hält Ferdinand Porsche 70 Prozent der Anteile, zehn Prozent Adolf Rosenberger, zehn Prozent Porsches Schwiegersohn Anton Piëch und ebenfalls zehn Prozent der österreichische Autopionier Hans von Veyder-Malberg. Dieser hatte bereits 1933 Adolf Rosenberger als Geschäftsführer beerbt. Freiwillig überträgt Rosenberger 1935 nicht seine Geschäftsanteile für den niedrigen Einstiegswert von 3000 Reichsmark an den Porsche-Sohn Ferry.

Einen Freibrief und die Bescheinigung, korrekt gehandelt zu haben, stellt Joachim Scholtyseck in seiner Studie Ferdinand Porsche aber ganz gewiss nicht aus. Porsche wird darin als empathielos und immer auf den eigenen Vorteil bedacht beschrieben, der dabei unbeeindruckt über die Leichen des Nazi-Regime geht. Der Historiker sieht in Porsche einen großen Ingenieur, aber keine große Persönlichkeit, so wie sie damals Robert Bosch darstellt. Im Unterschied zu Bosch gehört ein Wertekompass nicht zur technischen Ausstattung des Unternehmers Ferdinand Porsche.

Immer den Kontakt zu Porsche gesucht

Wie sich im September 1935 zeigt, als Rosenfelder unter dem Vorwurf der „Rassenschande“ im badischen Schlossgefängnis Kislau inhaftiert wird. Es ist nicht Ferdinand Porsche, der sich für ihn einsetzt. Es ist der Intervention Veyder-Malbergs zu verdanken, dass Rosenberger nach einigen Wochen wieder freikommt, um Deutschland in der Folge zu verlassen. 1937 wird dann auch Rosenbergers Anstellung als Lizenz- und Patentverkäufer für Porsche in Paris mit einer Abfindung von 8000 Reichsmark für beendet erklärt. Als Vorzeigeingenieur Hitlers und dessen Chef-Konstrukteur für den „Volkswagen“ hat Ferdinand Porsche ungerührt nun alle Verbindungen zu seinem Gründungskollegen gekappt. Dennoch fühlt sich Adolf Rosenberger über die NS-Zeit hinaus, die er von 1938 an in den USA übersteht, der Firma Porsche verbunden. Anton Piëch und seine Frau Louise erhalten von ihm nach dem Zusammenbruch Nazi-Deutschlands Lebensmittelpakete. Im Entnazifizierungsverfahren entlastet er Hans von Veyder-Malberg.

In der Folge eines Wiedergutmachungsverfahren bekommt Adolf Rosenberger 1950 von der aufstrebenden Firma Porsche 50 000 Mark und einen VW-Käfer als Entschädigung. Ein Ergebnis, das ihn enttäuscht. Immer wieder sucht er danach Kontakt zur Firma, was der neue Chef Ferry Porsche aber zu verhindern weiß. Noch eine Enttäuschung.

Dank der von Joachim Scholtyseck angezapften amerikanischen Quellen ist jetzt auch mehr über die zweite Hälfte von Adolf Rosenbergers Leben bekannt. Er heiratet in den USA zweimal, lebt zunächst in New York in angespannten finanziellen Verhältnissen, die sich durch die Wiedergutmachungszahlung, Pforzheimer Immobilienerlösen und eine Anstellung bei einem amerikanischen Firma für Autoausbauten verbessern.

Adolf Rosenberger alias Alan Arthur Robert stirbt am 6. Dezember 1967 in Kalifornien. Gefahren ist er bis zu einem Tod einen Porsche, den er sich von seinem eigenen Geld gekauft hat.

Entstehungsgeschichte

Der Autor

Joachim Scholtyseck ist Zeithistoriker an der Universität Bonn. Er hat vielfach zu Themen der Unternehmensgeschichte geforscht. Zu seinem bekanntesten Werk zählt die Studie über den Unternehmer Günther Quandt (2011).

Das Buch

Die Biografie „Adolf Rosenberger“ erscheint im Verlag Siedler und ist vom 1. Oktober an im Buchhandel zum Preis von 39,90 Euro erhältlich. sto