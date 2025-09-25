Die Akte Adolf Rosenberger: Porsche stellt sich ein zweites Mal seiner NS-Vergangenheit

Eine erste Studie über den jüdischen Porsche-Mitgründer Adolf Rosenberger hatte weitere Fragen aufgeworfen. Antworten liefert Joachim Scholtyseck mit einer umfassenden Biografie.
Diese Vorwürfe wollte Porsche nicht auf sich sitzen lassen. Im Sinne des Konzerns geschönt sei die 2017 veröffentlichte Arbeit des renommierten Stuttgarter Historikers Wolfram Pyta mit dem Titel „Porsche – Vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke“. Im Zentrum der damaligen Kritik: die Darstellung der Beziehung zwischen Firmengründer Ferdinand Porsche zu seinem jüdischen Kompagnon Adolf Rosenberger während und nach der NS-Zeit. Diese Kritik wog umso schwerer, weil sie auch von Seiten der Familie des Mitgründers der Weltmarke geäußert worden war.