1 Am Imitieren von Dialekten hatte Cossu (Lukas Staier) schon immer Spaß. In seinen Videos zeigt er, dass er nicht nur Badisch, sondern etwa auch Sächsisch oder Hessisch drauf hat. Foto: Markus Schwer Mit seinen Figuren und Dialekten erreicht Lukas Staier (alias Cossu) hunderttausende Fans auf Instagram und Tiktok – das Badische macht er zum Kult.







Link kopiert



„Ich bin Schwarzwälder. Was ich am Schwarzwald so lieb? Die Litt! Uff Hochdeutsch: Die Leute. Warum? Mir sin einfach so symbadisch“, erklärt Lukas Staier (alias Cossu) während er mit Hosenträgern mitten im Wald steht.