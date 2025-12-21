Diagnose in Tübingen immer häufiger: Was hinter der Fleisch-Allergie steckt

Regelmäßig diagnostizieren Allergologen an der Tübinger Hautklinik das Alpha-Gal-Syndrom – eine durch Zeckenstiche ausgelöste Fleischallergie. Die Fallzahlen steigen.
Die Symptome des Alpha-Gal-Syndroms treten meist erst drei bis sechs Stunden nach dem Verzehr von Rind-, Schweine- oder Lammfleisch auf. Sie reichen von einem Juckreiz auf der Haut über Übelkeit und Bauchschmerzen bis hin zu Atemnot oder gar einem lebensbedrohlichen Kreislaufkollaps. Auslöser für die allergische Reaktion sind Zeckenstiche.