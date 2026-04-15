DHBW Lörrach: Studium Generale - Einblicke in die „Bürokratische Republik Deutschland“

Bürokratie ist ein Übel, das an der Wurzel gepackt werden muss, meint Autor Patrick Bernau bei einem Vortrag in Lörrach. Dabei sollte man aber nicht jede sinnvolle Regel ausmerzen.
Würde man in all den gesellschaftlichen und politischen Debatten die Häufigkeit bestimmter Wörter ermitteln, dann landeten „Bürokratie“ oder „Bürokratieabbau“ gewiss unter den Top en. Weil bei derart inflationär verwendeten Begriffen stets eine gewisse Skepsis dahingehend angesagt ist, ob in ihrer Popularität nicht auch Populismus mitschwingt, wollte es der Journalist und Ökonom Patrick Bernau genauer wissen.