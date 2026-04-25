DHBW Lörrach: Lörracher Studenten als UN-Vertreter Vietnams

Zwölf Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach haben in diesem Jahr erfolgreich an der weltweit größten Simulationskonferenz der Vereinten Nationen, dem National Model United Nations (NMUN), in New York teilgenommen. Die Lörracher Delegation vertrat dabei die Sozialistische Republik Vietnam und wurde für ihre Leistungen gleich zweifach ausgezeichnet, wie die DHBW mitteilt.

Intensive Vorbereitung und interkulturelle Erfahrung Das National Model United Nations (NMUN) wurde bereits 1927 ins Leben gerufen und blickt im kommenden Jahr auf sein 100-jähriges Bestehen zurück. Seit 2012 entsendet die DHBW Lörrach jährlich eine Delegation zur NMUN nach New York. „Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt bereits im Oktober des Vorjahres. In den darauffolgenden Monaten bereiten sich die Studierenden in Workshops intensiv auf die Konferenz vor. Dabei setzen sie sich sowohl mit den Strukturen und Prozessen der Vereinten Nationen als auch mit der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Situation des zu vertretenden Landes auseinander“, erklärt Katarzyna Zukowska-Gagelmann, Projektleiterin des NMUN-Programms der DHBW Lörrach.

In diesem Jahr vertrat die Lörracher Delegation Vietnam. Die Reise in die USA begann bereits einige Tage vor Konferenzstart mit einem Aufenthalt in Washington, D.C., um Einblicke in die US-amerikanische Geschichte und Politik zu gewinnen und als Team zusammenzuwachsen.

In der ersten April-Woche trafen sich rund 3000 Studenten aus 176 Delegationen in New York. Eine Woche lang arbeiteten sie in verschiedenen UN-Ausschüssen an aktuellen Themen der internationalen Politik.

Konferenzwoche in New York

Ziel der Konferenz ist es, globale Herausforderungen zu diskutieren, diplomatische Verhandlungen zu führen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Eine besondere Herausforderung besteht darin, nicht die Position des eigenen Herkunftslandes zu vertreten, sondern die Interessen eines zugewiesenen Staates glaubwürdig zu repräsentieren.

Ein besonderes Highlight stellte die Abschlussveranstaltung im Plenarsaal der Generalversammlung der Vereinten Nationen dar. Darüber hinaus erhielten die Studenten exklusive Einblicke in die diplomatische Praxis bei einem Besuch der Ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen, wo sie sich intensiv mit Diplomaten über Themen rund um die Zukunft der UN austauschten.

Auszeichnungen für herausragende Leistungen

Unter dem diesjährigen Motto „Turn Hope Into Action“ konnten die Studenten der DHBW Lörrach eindrucksvoll zeigen, wie akademische Ausbildung, internationales Engagement und praktische Erfahrung miteinander verbunden werden können.

Die DHBW-Delegation wurde in diesem Jahr erstmals mit dem „Distinguished Delegation Award“ ausgezeichnet und gehört damit zu den besten 25 Prozent aller teilnehmenden Teams – ein bedeutender Erfolg für die Hochschule. Zusätzlich erhielten mit Lilia Kiss (BWL-Gesundheitsmanagement) und Dominik Stojak (BWL-Personalmanagement) zwei Studenten der DHBW Lörrach eine sehr begehrte Auszeichnung für ihr Positionspapier für UNESCO. In diesem Papier analysierten sie die politischen Standpunkte Vietnams und entwickelten fundierte Lösungsvorschläge zu aktuellen Fragestellungen.

Engagement über die Konferenz hinaus

Nach der Rückkehr erstellen die Studenten einen ausführlichen Abschlussbericht. Finanziert wird die Teilnahme traditionell durch das Engagement der Studenten selbst, die Unternehmen und Stiftungen als Förderpartner gewinnen. Ein Teil der gesammelten Spendengelder wird zudem für humanitäre Projekte in Vietnam eingesetzt.

Im Juni endet das Projektjahr, bevor im Herbst bereits die nächste Delegation für das NMUN 2027 gesucht wird.