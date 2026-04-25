DHBW Lörrach: Lörracher Studenten als UN-Vertreter Vietnams

Ein ganz besonderes Erlebnis: DHBW-Studenten vertreten Vietnam bei der UN-Simulationskonferenz in New York.
Zwölf Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach haben in diesem Jahr erfolgreich an der weltweit größten Simulationskonferenz der Vereinten Nationen, dem National Model United Nations (NMUN), in New York teilgenommen. Die Lörracher Delegation vertrat dabei die Sozialistische Republik Vietnam und wurde für ihre Leistungen gleich zweifach ausgezeichnet, wie die DHBW mitteilt.