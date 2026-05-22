DFB-Pokal: Neuer fehlt dem FC Bayern im Finale gegen den VfB Stuttgart

Bayern München muss im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart offenbar auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Das hat auch mit der WM zu tun.
Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart offenbar auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Beim Kapitän bestehe nach seinen erneuten muskulären Problemen in der Wade ein Restrisiko, das er mit Blick auf die WM im Sommer nicht eingehen wolle, meldet Sky. Neuer wird demnach im Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) wie gewohnt von Jonas Urbig ersetzt.