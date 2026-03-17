Deutsche Meisterschaft: Cyclocross-Rennen kehrt zurück ins Friedrichstal – Und das noch größer

Deutsche Cyclocross-Familie stellt in Friedrichstal die Weichen für die neue Saison. Das Baiersbronner Konzept für die Meisterschaft überzeugt.
Der Countdown zum ersten sportlichen Großereignis des Jahres 2027 im Landkreis Freudenstadt läuft. Die Deutsche Meisterschaft im Cyclocross findet am 9. und 10. Januar im Baiersbronner Teilort Friedrichstal statt. Dort haben sich nun die Delegierten der Bundesliga und des deutschen Radsportverbands getroffen, um die neue Saison zu planen und sich schon jetzt auf die DM einzustimmen.