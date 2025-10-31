Der Bürgerentscheid in Horb naht: Alle Argumente zum Windkraft-Konflikt

Ja oder Nein zur Windkraft in kommunalen Wäldern? Im Vorfeld des Bürgerentscheids am 30. November gibt es Infoveranstaltungen.
Der Gemeinderat der Stadt Horb hat für den Bürgerentscheid am Sonntag, 30. November, die Frage wie folgt festgelegt: „Sollen Waldflächen, die sich im Eigentum der Stadt Horb am Neckar befinden, für die Nutzung durch Windkraftanlagen zur Verfügung gestellt werden?“ Die Mehrheit der gültigen Stimmen, die „Ja“ oder „Nein“ geantwortet haben, entscheidet, sofern diese Mehrheit mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit „Nein“ beantwortet. Der Gemeinderat hat weiter beschlossen, dass die Bürger in einer zentralen Informationsveranstaltung in der Hohenberghalle in Horb am Donnerstag, 13. November, und weiteren Informations- und Dialogangeboten über den Bürgerentscheid informiert werden soll.