Denkmaltag in Baiersbronn: Kulturpark Glashütte und Morlokhof öffnen ihre Türen

Zum Tag des offenen Denkmals gibt es auch in Baiersbronn ein abwechslungsreiches Programm: im Kulturpark Glashütte Buhlbach und im Morlokhof.
Deutschlandweit öffnen beim Tag des offenen Denkmals über 5000 Denkmale ihre Türen. Seit 1993 erhalten Besucher jedes Jahr am zweiten Sonntag im September Einblicke in sonst nicht zugängliche Orte und erleben historische Handwerkstechniken hautnah. Koordiniert wird das größte bundesweite Kulturevent von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Diesmal steht der Aktionstag am Sonntag, 14. September, unter dem Motto „Wert-voll“.