Denkmaltag in Baiersbronn: Kulturpark Glashütte und Morlokhof öffnen ihre Türen

Zum Tag des offenen Denkmals gibt es auch in Baiersbronn ein abwechslungsreiches Programm: im Kulturpark Glashütte Buhlbach und im Morlokhof.

Deutschlandweit öffnen beim Tag des offenen Denkmals über 5000 Denkmale ihre Türen. Seit 1993 erhalten Besucher jedes Jahr am zweiten Sonntag im September Einblicke in sonst nicht zugängliche Orte und erleben historische Handwerkstechniken hautnah. Koordiniert wird das größte bundesweite Kulturevent von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Diesmal steht der Aktionstag am Sonntag, 14. September, unter dem Motto „Wert-voll“.

In Baiersbronn laden laut Mitteilung der Baiersbronn Touristik der Kulturpark Glashütte Buhlbach und der Morlokhof der Familie Bareiss in Mitteltal zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Der Eintritt ist jeweils frei.

Kulturpark Glashütte Wo einst der „Buhlbacher Schlegel“, jene legendäre Champagnerflasche, erfunden und hergestellt wurde, wird heute die Geschichte der Glasherstellung auf abwechslungsreiche Art und Weise erzählt. Das ist aber längst nicht alles, was der Kulturpark Besuchern zu bieten hat, denn über die ganze Saison, von Mai bis November, gibt es dort abwechslungsreiche Veranstaltungen.

Kunsthandwerk im Kulturpark

Am Tag des offenen Denkmals bietet der Kulturpark Glashütte unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ von 11 bis 17 Uhr ein spannendes Programm. Neben einem Fachvortrag und Versuchen über die Eigenschaften von Glas zeigt Stephanie Martinez das Herstellen von Glasperlen und -schmuck. Doris Wild präsentiert das Kunsthandwerk des Glasschleifens und Gravierens. Dabei können auch Muster nach Wünschen der Gäste ins Glas geschliffen werden. Auch Handwerke wie Papierschöpfen und Schmieden werden demonstriert.

Zudem gibt es Führungen durch das Gasthaus Löwen, das älteste Gebäude auf dem Gelände des Kulturparks, das sonst nicht zugänglich ist. Für Kurzweil sorgen Marlen Bayer und ihre Keyboardgruppe, während der Förderverein der Glashütte bewirtet.

Morlokhof Der Morlokhof wurde 1789 von Johann Georg Morlok erbaut. Er zählt zu den ältesten und am besten erhaltenen Bauernhöfen im oberen Murgtal. Als Sitz mehrerer Generationen der Wunderheilerfamilie Morlok hat der Hof eine beachtliche heimat- und kulturgeschichtliche Bedeutung. Seit 2003 ist er im Besitz der Familie Bareiss, die die vom Abbruch bedrohte Anlage original restaurierte und so ihren Erhalt sicherte. Neben dem Haupthaus, Leibgedinghaus und Backhäusle umfasst die Anlage einen Gemüse- und Kräutergarten, Bienenstöcke und Streuobstwiesen.

Beim Tag des offenen Denkmals können die Besucher von 11 bis 18 Uhr die besondere Atmosphäre des Morlokhofs erleben. Familie Bareiss lädt zu halbstündigen Hofführungen oder bauhistorischen Führungen ein, bei denen Wissenswertes und Mystisches über die Geschichte und den Erhalt des Morlokhofs vermittelt wird.

Haupthaus, Leibgedinghaus und Backhäusle bilden das Ensemble des historischen Morlokhofs in Mitteltal. Foto: Günter Standl Fotografie/Hotel Bareiss

Antiquar und Schreiner Axel Janzen berichtet dabei aus erster Hand über die Restaurierungsarbeiten im Hof. Kräuterexpertin Brigitte Heinz informier über die Heilkraft heimischer Pflanzen und Kräuter, die im Garten des Morlokhofs angepflanzt werden. Ein Imker lädt dazu ein, ihm bei seiner Arbeit mit den Bienen über die Schulter zu blicken und seinen Erzählungen zu lauschen.

Familie Bareiss tischt auf

Kulinarisch können sich die Besucher mit schwäbischen Spezialitäten aus der Küche des Hotels Bareiss sowie Kaffee und Kuchen aus der hauseigenen Patisserie verwöhnen lassen. Der Musikverein-Trachtenkapelle Mitteltal unterhält von 12 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr.