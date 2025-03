1 Das Longinus-Kreuz steht an der Tannheimer Straße an der „Schanz“. Foto: Hella Schimkat

Es ist in vielen Fällen mehr, als nur ein Kreuz am Wegesrand. Und auf der Gemarkung von Brigachtal findet man viele davon: an Wegkreuzungen stehen rund 49 Wegkreuze, auch Kleindenkmale genannt. In der Regel sind das ortsfeste, freistehende, kleine, von Menschenhand geschaffene Gebilde aus Stein, Metall oder Holz.