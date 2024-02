Demonstration in Baiersbronn: So lief die Kundgebung gegen Rassismus und Rechtsextremismus

So lief die Kundgebung gegen Rassismus und Rechtsextremismus

Demonstration in Baiersbronn

Zur Demo auf dem Rosenplatz kamen viele Teilnehmer, um für Toleranz und gegen Rechtsextremismus ein Zeichen zu setzen.

Nach Dornstetten war nun Baiersbronn an der Reihe: Zahlreiche Menschen sind am Samstag auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Zuvor hatte ein breites Bündnis aus Parteien und Aktivisten zu der Demo aufgerufen.









Rund 250 Menschen hatten sich am Samstag auf dem Rosenplatz in Baiersbronn versammelt, um ein Zeichen gegen rechtsextremes Gedankengut und Rassismus zu setzen. „Lasst uns aufstehen und auch in Baiersbronn für den Erhalt der Demokratie Farbe bekennen“, hatten die Organisatoren sich gewünscht und wurden mit vielen Teilnehmern belohnt.