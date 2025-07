Was für die Herrschaft des Volkes nötig ist, darüber kann in einem Bus bei einem Kaffee gesprochen werden.

„Demokratie ist mehr als eine parlamentarische Regierungsform, sie ist eine Weltanschauung, die wurzelt in der Auffassung von der Würde, dem Wert und den unveräußerlichen Rechten eines jeden einzelnen Menschen“: Dieses Zitat stammt von Konrad Adenauer, dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler. Er ist auch Namensgeber der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Deren Demokratie-Bus ist derzeit durch ganz Deutschland unterwegs. Am Freitag, 11. Juni, legt er einen Stopp in Weil am Rhein ein. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr steht er auf dem Rathausplatz und lädt die kleinen und großen Menschen ein, bei einem Kaffee über die Demokratie zu sprechen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Demokratie, so schreibt die Stiftung, ist nicht selbstverständlich. Und so verfolgt die so genannte Demokratiegestalter-Tour 2025 auf seiner Fahrt quer durch Deutschland das Ziel, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen: Was bewegt Sie? Was würden Sie verändern, wenn Sie Bürgermeisterin oder Bürgermeister wären? Und was läuft schon richtig gut?

Die Demokratie – oder die Herrschaft des Volkes – lebt davon, dass sich Menschen füreinander einsetzen. Deshalb steht die Tour unter dem Motto: „Gemeinsam.Demokratie.Gestalten“. Weil am Rheins Oberbürgermeisterin Diana Stöcker stattet dem Bus ebenfalls einen Besuch ab, heißt es. Und zwar gleich zu Beginn um 9 Uhr zur Begrüßung.