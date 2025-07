Das sind die Bilder vom Samstag: Ausverkauft – 5000 Fans rocken beim RV-Bang-Festival in Balingen

Wer am zweiten Tag des RV-Bang-Festivals noch spontan vorbeischauen wollte, hatte schlechte Karten: Bereits am frühen Nachmittag verkündeten die Veranstalter rund um den Balinger Rockverein, dass das Festivalgelände kurz davor stand, die maximale Besucherzahl von 4999 zu erreichen. Wenige Stunden später dann die endgültige Nachricht: „Das RV-Bang-Festival 2025 ist ausverkauft!“

Am Freitag besuchten 4200 Liebhaber der härteren Musik das Festival. „Viele haben sich kurzfristig dafür entschieden ein Ticket zu kaufen, erklärt Alexander Bartsch, zweiter Vorsitzender des Balinger Rockvereins. Natürlich spielte das Wetter – kein Regen und weder zu kalt noch zu warm – den Veranstaltern in die Karten.

Traitor begeistern

Der Samstag knüpfte nahtlos an den ersten Festivaltag an: Um 10 Uhr standen mit „Pinghost“ gleich die Lokalmatadoren auf der großen Festivalbühne – laut Bartsch ist es die größte mobile Bühne Europas, die extra für das RV Bang auf das Messegelände gebracht wurde. Um die Mittagszeit spielten Full Stop aus Freiburg, Black & Damned und Fireborn.

Schneller, lauter, wilder – so lässt sich die Musik der nächsten Band treffend beschreiben. Obwohl Traitor ursprünglich als lokale Formation begann, haben sich die vier Thrash-Metaller längst überregional einen Namen gemacht und sind in Metalkreisen einem breiten Publikum bekannt. Deutlich gediegener und fast schon symphonisch präsentierte sich anschließend die österreichische Band „Serenity“.

Sechs Mal beim Bang Your Head

Alte Hasen im Metal-Zirkus sind „Grave Digger“ – schließlich feiern die Metaler um Sänger Chris Boltendahl heuer ihr 45-jähriges Bestehen. Für sie ist es das siebte Mal, dass sie auf dem Balinger Messegelände spielen – mit insgesamt sechs Auftritten waren die Metal-Veteranen quasi Stammgäste beim Bang-Your-Head-Festival.

„Salve Balingus!“ – mit diesem Gruß hieß der maskierte Sänger von Warkings das Metalvolk auf dem „Holy Ground of Heavy Metal“ willkommen, wie das Balinger Messegelände in Szene-Kreisen genannt wird. Die Band tritt geheimnisvoll in Pseudonymen und mit markanten Masken auf, wobei jedes Mitglied einen „Warking“ aus einer anderen Epoche verkörpert: Tribun, Wikinger, Kreuzritter und Spartaner.Gesangliche Verstärkung erhielten die Power-Metaller von der Sängerin Morgana le Fay. Die Band überzeugte nicht nur mit ihren ikonischen Kostümen und dem Wechselspiel aus melodischem und gutturalem Gesang – auch die rhythmisch züngelnden Feuerfontänen, die im Takt zur Musik in die Höhe schossen, sorgten für eine packende Atmosphäre.

Schneller, lauter Destruction

Auch für Destruction ist Balingen bekanntes Terrain: Dreimal spielten sie beim Bang Your Head, beim zweiten RV-Bang-Festival glänzte eine der Thrash-Metal-Bands Deutschland als Headliner. Mit aggressiven, schnellen Gitarrenriffs, treibenden Drums und dem rauen Gesang von Sänger Schmier setzten Destruction dem Festival-Wochenende die Krone auf. Das Publikum ließ sich vom treibenden Rhythmus mitreißen und wurde beseelt in den Abend entlassen.

„Wir sind super dankbar für die gute Stimmung und dass unsere Besucher so zufrieden sind“, resümiert Bartsch aus drei Tagen Metal-Wahnsinn. Aus der Premiere im vergangenen Jahr haben die Macher einiges gelernt: Nicht nur haben sie einen Campingplatz, der keine Wünsche offen lässt aus dem Boden gestampft, sondern auch in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Zollernalb eine Tribüne bereitgestellt, von der aus Rollstuhlfahrer perfekte Sicht auf die Bühne haben.

13 Bands für 2006 stehen schon fest

Doch viel Zeit zum Ausruhen bleibt den Veranstaltern nicht: RV Bang Nummer 3 vom 9. bis 11. Juli 2026 wird bereits vorbereitet und die ersten 13 Bands stehen fest: Unter anderem haben Michael Schenker, Enforcer, Mystic Prophecy und Cobra Spell ihr Kommen zugesagt, auch sind wieder regionale Bands dabei, die Mitglied im Balinger Rockverein sind. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen – rund 700 von 5000 Tickets sind bereits ein Jahr im voraus vergriffen.