Das planen die Betreiber 2026: Campingplätze im Kreis Lörrach starten in die Saison

Im März beginnt für viele das Campingjahr. Die Platzbetreiber berichten von stabiler Nachfrage und der anhaltenden Lust auf Urlaub im Freien.
Der Frühling steht vor der Tür und bei vielen Menschen erwacht die Lust aufs Reisen und danach, draußen zu sein. Viele Campingplätze öffnen ab März wieder – auch wenn es inzwischen immer mehr Plätze gibt, die ganzjährig geöffnet haben. So ist das auch im Kreis Lörrach. Unsere Redaktion hat mit den Betreibern gesprochen und sie nach ihren Erwartungen für die kommende Freiluftsaison gefragt.