In Folge 3 von „Das große Backen – Die Profis“ drehte sich alles um Kokosnuss und Urlaubsgefühle. Am Ende musste Gina die Backstube verlassen.

In der ersten Aufgabe mit dem Titel „Coco Loco“ mussten die Profis 20 identische Törtchen oder Kleingebäcke herstellen. Dabei durfte nur eine einzige Silikonform verwendet werden. Die Kokosnuss sollte im Zentrum stehen und in mindestens fünf Varianten verarbeitet werden. Für die Aufgabe hatten die Kandidaten drei Stunden Zeit.

Besonders stark schnitten Michael und Péter ab. Beide erhielten jeweils 27,5 Punkte. Lina folgte mit 26 Punkten. Für Gina lief die erste Aufgabe dagegen schwierig: Sie landete mit 14 Punkten deutlich am Ende des Feldes.

Das Ergebnis der ersten Aufgabe:

Péter & Michael: 27,5 Punkte

Lina: 26 Punkte

Sven: 24,5 Punkte

Anna: 20,5 Punkte

Gina: 14 Punkte

Gina holt wichtige Extrapunkte

In der Speed Challenge mussten die Profis innerhalb von 45 Minuten Torten-Dummys im Vintage Style dekorieren. Bewertet wurde ausschließlich die Optik, verkostet wurde nicht. Die schönste Torte wurde mit fünf Extrapunkten belohnt.

Hier konnte Gina wichtige Punkte gutmachen: Sie überzeugte mit ihrer Dekoration und erhielt die fünf Extrapunkte.

XL-Schneekugeln mit Urlaubszielen

In der zweiten großen Aufgabe sollten die Profis ihre Lieblingsurlaubsziele in einer XL-Schneekugel darstellen. Gefordert war eine Torte mit mindestens vier Komponenten. Die Kuppel musste aus Isomalt oder Zucker bestehen und einen Durchmesser von mindestens 20 Zentimetern haben. In der Kuppel sollte sich ein Urlaubsort als Miniatur-Welt widerspiegeln. Dafür hatten die Kandidaten fünf Stunden Zeit.

(v.l.) Gina, Sven, Anna, Michael, Lina und Péter sind in Folge 3 noch dabei. (Bild: Joyn/ Claudius Pflug)

Die Kandidaten setzten dabei sehr unterschiedliche Urlaubsideen um. Péter gestaltete „Weihnachten in Kanada“, Lina setzte auf „California Dreamin‘“, Michael entschied sich für die Azoren, Anna für die Iguazú Falls und Sven für eine „Sansibar Safari“. Gina präsentierte eine Kreation mit Kaffee-Dacquoise, Zartbitter-Ganache, Kakao-Haselnuss-Praliné und Mascarpone-Creme.

Wer hat die rote Schürze gewonnen?

Die rote Schürze ging in Folge 3 an Michael. Mit insgesamt 53 Punkten sicherte er sich den Wochensieg.

Wer ist raus bei „Das große Backen – Die Profis“?

Gina muss "Das große Backen - Die Profis" nach Folge 3 verlassen. (Bild: Joyn/ Claudius Pflug)

Für Gina endete die Reise in Folge 3. Trotz der fünf Extrapunkte aus der Speed Challenge reichte es am Ende nicht. Mit insgesamt 38 Punkten musste sie die Backstube verlassen.

Wann läuft die nächste Folge?

Folge 4 von „Das große Backen – Die Profis“ läuft am 17. Juni um 20.15 Uhr in Sat.1.