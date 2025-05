Leipziger Musiker geben Kirchenkonzert in Ettenheim

Das erwartet die Gäste am Freitag

Das Ensemble bringt vielseitige Stimmen zusammen. Foto: Anne Hornemann Das „Calmus-Ensemble" tritt mit „Durch die Nacht" am Freitag in der Altdorfer Kirche St. Nikolaus auf.







Zu einem Konzert mit dem Leipziger „Calmus Ensemble“ am Freitag, 16. Mai, ab 20 Uhr in der St. Nikolaus-Kirche in Altdorf mit dem Programm „Durch die Nacht“ laden die Musikfreunde Ettenheim ein.