„Das Dritte Reich und wir“: Buch bietet Blick hinter Kulissen des Projekts – auch in St. Georgen

Buch bietet Blick hinter Kulissen des Projekts – auch in St. Georgen

1 Clemens Tangerding (links), Gerhard Mengesdorf und Ute Scholz beim ersten Treffen von „Das Dritte Reich und wir“ Foto: Christel Paskal

In seinem Buch „Rückkehr nach Rottendorf“ blickt Historiker Clemens Tangerding auf die Zeit zurück, in welcher er in ganz Deutschland das Projekt „Das Dritte Reich und wir“ betreut hat. Auch Hintergründe zum St. Georgener Teilprojekt schildert er.









Link kopiert



Historiker Clemens Tangerding ist in St. Georgen kein Unbekannter mehr. Ab Juni 2022 – damals fand das erste Treffen der St. Georgener Projektgruppe „Das Dritte Reich und wir“ statt – war Tangerding als Vertreter der Universität Gießen öfter in der Bergstadt zu Gast. So auch bei der Abschlussausstellung „Verdrängt, verdeckt, vergessen. St. Georgen im Nationalsozialismus“ im St. Georgener Rathaus im März 2023.