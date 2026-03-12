Daniele Maier wird gefeiert: Olympiasiegerin kehrt in ihre Heimat zurück – Gold-Empfang geplant

Daniela Maier konnte ihre erste Goldmedaille bei Olympia gewinnen. Für ihren Heimatverein, den SC Urach, sowie die gesamte Region ein Riesen-Erfolg, der nun gebührend gefeiert wird.
Bis Ende März kämpft Daniela Maier noch um den Weltcup-Sieg. Das große Finale wird in Schweden, in Idre Fjäll, ausgetragen. Aktuell liegt sie auf Platz zwei in der Rangliste hinter ihrer Konkurrentin Sandra Näslund aus Schweden, die sie im Finale bei Olympia geschlagen hat. Dort feierte sie den größten Erfolg ihrer Karriere – die Goldmedaille bei Olympia.