Daniele Maier wird gefeiert: Olympiasiegerin kehrt in ihre Heimat zurück – Gold-Empfang geplant

Daniela Maier konnte ihre erste Goldmedaille bei Olympia gewinnen. Für ihren Heimatverein, den SC Urach, sowie die gesamte Region ein Riesen-Erfolg, der nun gebührend gefeiert wird.

Bis Ende März kämpft Daniela Maier noch um den Weltcup-Sieg. Das große Finale wird in Schweden, in Idre Fjäll, ausgetragen. Aktuell liegt sie auf Platz zwei in der Rangliste hinter ihrer Konkurrentin Sandra Näslund aus Schweden, die sie im Finale bei Olympia geschlagen hat. Dort feierte sie den größten Erfolg ihrer Karriere – die Goldmedaille bei Olympia.

Der historische Erfolg wurde in ihrer Heimat groß gefeiert. Im Dorfgemeinschaftshaus von Urach haben zahlreiche Anhänger und Vereinsmitglieder sie angefeuert. Selbst vor Ort in Livigno, in Italien, wurde sie unterstützt und bis ins Ziel gepusht.

Nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen kündigten die Bürgermeister aus Furtwangen und Vöhrenbach einen würdigen Empfang für Daniela Maier an, wie es vor vier Jahren schon einmal der Fall war.

Rückkehr in die Heimat

Nun steht der Termin fest: Am Samstag, 4. April, wird Daniela Maier in der Festhalle Furtwangen empfangen und ihr Erfolg gefeiert.

Unsere Empfehlung für Sie Olympiasiegerin aus dem Schwarzwald Großer Jubel in Furtwangen – Daniela Maier holt Goldmedaille im Skicross Die Athletin des SC Urach setzte sich in einem packenden Finale gegen die starke internationale Konkurrenz durch und krönte sich zur Olympiasiegerin.

Mit ihrem Triumph bei den Olympischen Winterspielen hat Daniela Maier Sportgeschichte geschrieben. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf den Empfang in ihrer Heimatgemeinde.