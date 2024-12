1 Daniela Maier strahlt über ihren zweiten Weltcup-Sieg. In Innichen fuhr die Furtwanger Skicrosserin ein perfektes Finale und gewann souverän. Foto: Maier

Daniela Maier fährt im Finale ein perfektes Rennen und gewinnt klar vor der Schweizerin Talina Gantenbein. Bei den Herren jubelt ihr deutscher Teamkollege Florian Wilmsmann.









Was für ein Weltcuprennen von Skicrosserin Daniela Maier (SC Urach) am Freitagmittag in Innichen (Italien)! Nach 2023 in Val Thorens gewann die 28-Jährige zum zweiten Mal in ihrer tollen Karriere im Weltcup. Auch ihr deutscher Teamkollege Florian Wilmsmann (Tegernsee) siegte bei den Herren.