Daniel Wolber vier Jahre im Rathaus: Halbzeit nach dem Überraschungscoup in Grömbach

Die erste Hälfte der Amtszeit als Grömbacher Bürgermeister ist vorbei, Daniel Wolbers Bilanz positiv: Großprojekte sind abgeräumt, die Stimmung im Gemeinderat ist befriedet.
Es war der Doppel-Paukenschlag um den Jahreswechsel 2021/22 in der zweitkleinsten Gemeinde im Kreis Freudenstadt. Bei der Bürgermeisterwahl in Grömbach erreichte im ersten Wahlgang keiner der vier Kandidaten die erforderliche Mehrheit – einer, der gar nicht auf dem Stimmzettel stand, kam aber über die freie Zeile auf Platz zwei: Daniel Wolber.