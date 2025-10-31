Crash auf der A2 bei Muttenz: Mann baut Unfall mit gestohlenem Luxusauto

Das gestohlene Auto rammte diesen Renault. Foto: Polizei BL

In der Folge versuchte er sich einer Kontrolle zu entziehen und kollidierte kurz nach dem Schweizerhalletunnel mit einem schwarzen Renault und mehrfach mit der Fahrbahnbegrenzung. Infolgedessen konnte das Fahrzeug durch mehrere Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft sowie des Bundesamts für Zoll- und Grenzsicherheit angehalten werden. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest zeigte positive Ergebnisse auf Kokain und Opiate. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Unfall löste längere Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel aus.