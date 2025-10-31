Crash auf der A2 bei Muttenz: Mann baut Unfall mit gestohlenem Luxusauto

Ein unter Drogen stehender 28-jähriger Fahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der A2 bei Muttenz mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursacht, als er vor der Polizei flüchtete.
Ein 28-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag unter Drogeneinfluss auf der A2 bei Muttenz mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursacht, als er vor der Polizei flüchtete. Dabei wurde er verletzt und von der Sanität ins Spital gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 28-jährige Mann mit dem gestohlenen schwarzen Range Rover in Richtung Basel, als er von einer Patrouille entdeckt wurde.