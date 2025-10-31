Crash auf der A2 bei Muttenz: Mann baut Unfall mit gestohlenem Luxusauto
Der Fahrer dieses gestohlenen Luxus-SUV hat auf der Autobahn bei Muttenz einen Unfall verursacht. Foto: Polizei BL

Ein unter Drogen stehender 28-jähriger Fahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der A2 bei Muttenz mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursacht, als er vor der Polizei flüchtete.

Ein 28-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag unter Drogeneinfluss auf der A2 bei Muttenz mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursacht, als er vor der Polizei flüchtete. Dabei wurde er verletzt und von der Sanität ins Spital gebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 28-jährige Mann mit dem gestohlenen schwarzen Range Rover in Richtung Basel, als er von einer Patrouille entdeckt wurde.

 
Das gestohlene Auto rammte diesen Renault. Foto: Polizei BL

In der Folge versuchte er sich einer Kontrolle zu entziehen und kollidierte kurz nach dem Schweizerhalletunnel mit einem schwarzen Renault und mehrfach mit der Fahrbahnbegrenzung. Infolgedessen konnte das Fahrzeug durch mehrere Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft sowie des Bundesamts für Zoll- und Grenzsicherheit angehalten werden. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest zeigte positive Ergebnisse auf Kokain und Opiate. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Unfall löste längere Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Basel aus.

 