Corona-Pandemie Impfzentrum kommt nach Schwenningen

Startklar ab 15. Januar

In einer Vorstufe, plant das Sozialministerium kurzfristig ab dem 15. Dezember sogenannte Zentrale Impfzentren (ZIZ) je Regierungsbezirk (Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe und Tübingen) einzurichten, bis die jeweiligen Kreisimpfzentren arbeitsfähig sind, teilt das Landratsamt zudem mit. "Das Kreisimpfzentrum im Schwarzwald-Baar-Kreis soll nach den jetzigen Vorgaben des Landes bis spätestens 15. Januar betriebsbereit sein." Ferner sehe die Konzeption des Landes vor, dass möglichst je Landkreis auch bis zu zwei mobile Impfteams eingesetzt werden können.

Viele organisatorische Fragen seien derzeit noch offen und würden zwischen dem baden-württembergischen Landkreistag (Interessensvertretung der Landkreise) und den zuständigen Ministerien in Stuttgart abgestimmt, teilt das Landratsamt mit. Die Impfreihenfolge werde vom Bund festgelegt, einen Impfzwang soll es nicht geben.

Die mögliche Einrichtung eines Impfzentrums bedeutet allerdings auch, dass die Tennishalle zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni, so der aktuelle Plan, nicht für den Verein und den Sport genutzt werden kann. Darüber informiert der TC Schwenningen in einem Schreiben an seine Mitglieder und Kunden, die die Halle zeitweise belegen oder mieten.

Landrat ist dankbar

Darin heißt es: "Die Tennishalle war bereits Corona-Abstrichzentrum und Fieberambulanz und wurde letzte Woche vom Landrat erneut angefragt." Für die sonstigen Nutzer bedeutet die Einwilligung des TCS, dass die Halle im genannten Zeitraum nicht zur Verfügung steht. Der Verein verweist auf die Rückerstattung der bereits bezahlten Platzmieten. Allerdings, so macht die Club-Führung deutlich, ist die Hilfe durch das zur Verfügung stellen der Halle selbstverständlich: "Der Landrat hat sich bereits im Vorfeld persönlich bei uns ausdrücklich bedankt, dass wir in der Krise bereits zum wiederholten Mal unserer Hilfe anbieten. Dies ist für uns, als gemeinnütziger Verein, eine Selbstverständlichkeit in dieser schwierigen Zeit", heißt es in dem Schreiben.