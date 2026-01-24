Christuskirche in Steinen: Das Gotteshaus zwischen Wohnungen

Der Förderverein Gulbransson-Kirche Steinen initiiert zum 110. Geburtstag des Münchner Kirchenbauarchitekten der Christuskirche, Olaf Andreas Gulbransson, eine Fotoausstellung. Unter dem Titel „Architektur im Bild“ werden Aufnahmen von Bernhard Tränkle gezeigt (wir berichteten). Im Mittelpunkt steht laut Ankündigung die Sicht eines Planers auf Motive und Elemente am Objekt der Christuskirche von Olaf Andreas Gulbransson (1916 bis 1961).

Geburtstag des Architekten jährt sich zum 110. Mal Der Geburtstag des Münchner Architekten Olaf Andreas Gulbransson jährte sich am 23. Januar zum 110. Mal, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Kunst & Kultur Steinen.

In Bernhard Tränkle vereine sich der Blick eines Architekturfotografen und das Fachwissen eines Architekten. Seit mehr als zehn Jahren wohnt er in Blickrichtung der Christuskirche in Steinen. Sofort erklärte er sich bereit, eine Ausstellung für den Förderverein Gulbransson-Kirche Steinen zu konzipieren, in die er Motive und Elemente Gulbranssons ins Licht stellen möchte und seinen Blick auf diese Architektur der Nachkriegsmoderne mit einer Auswahl an Fotografien aufzeigt. Er beschränkt sich nicht nur auf statische Notwendigkeiten. Seine architektonische Bildsprache ist geprägt von einer klaren und sachlichen Ästhetik.

Unsere Empfehlung für Sie Christuskirche in Steinen Juwel inmitten eines Wohngebiets Aus Anlass des 100. Geburtstags ihres Architekten zeigt der Förderverein der Christuskirche Fotos von Bernhard Tränkle.

Wie Gulbransson legt auch er großen Wert auf die Darstellung von Materialität, unterstreicht die Lichtführung des Projektes, stellt die Nutzbarkeit in den Fokus, heißt es in der Ankündigung.

Fotografischer Blick für Details

Bernhard Tränkle studierte in Stuttgart und hatte bereits während des Studiums im Büro Dasch Zürn von Scholley den ersten Kontakt mit Kirchenbauten. Bei drei Kirchen-Neubauprojekten sowie einer Kirchensanierung mit Denkmalsschutzanforderungen war er beteiligt. Viele von Tränkle mitverantwortete Projekte wurden mit Architekturpreisen ausgezeichnet, so auch der 2014 mit dem Hugo Häring Preis ausgezeichnete Neubau der Kita JUNO in Haltingen.

Tränkle versteht es, sich mit dem, was man sieht, auseinander zu setzen. Das zeige er mit seinen Fotografien auf, sei es als Detailaufnahme oder im Zusammenspiel mit der Nutzung als sakraler Raum.

Die Vernissage findet am Sonntag, 25. Januar, 11 Uhr, im Gemeinderaum unter der Christuskirche, Neumattstraße 29, in Steinen statt. Im davor stattfindenden Gottesdienst der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Lörrach-Steinen ab 10 Uhr wird an das Architektenjubiläums erinnert. Ab 11 Uhr kann die Ausstellung besucht werden oder nach Absprache (per E-Mail an die Adresse info@kunstundkultur-steinen.de).