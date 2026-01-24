Christuskirche in Steinen: Das Gotteshaus zwischen Wohnungen

Der Förderverein Gulbransson-Kirche Steinen initiiert eine Fotoausstellung zu dem Kirchenbauarchitekten.
Der Förderverein Gulbransson-Kirche Steinen initiiert zum 110. Geburtstag des Münchner Kirchenbauarchitekten der Christuskirche, Olaf Andreas Gulbransson, eine Fotoausstellung. Unter dem Titel „Architektur im Bild“ werden Aufnahmen von Bernhard Tränkle gezeigt (wir berichteten). Im Mittelpunkt steht laut Ankündigung die Sicht eines Planers auf Motive und Elemente am Objekt der Christuskirche von Olaf Andreas Gulbransson (1916 bis 1961).