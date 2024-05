Der Vatertag steht vor der Tür: Wir haben eine Auswahl an Veranstaltungen im Zollernalbkreis für Donnerstag, 9. Mai, zusammengetragen.

Der Verschönerungsverein Truchtelfingen veranstaltet am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 9. Mai, eine Vatertagshockete in der Gartenwirtschaft beim Vereinsheim, dem Gasthaus zum Schönhaldenfelsen. Beginn ist um 10 Uhr; auf dem Speiseplan stehen diverse Grillwürste und Pommes Frites. Es bewirten die Vereinsmitglieder.

Onstmettingen Die Ortsgruppe Onstmettingen des Schwäbischen Albvereins bietet am Donnerstag, 9. Mai, dem Himmelfahrtstag, mehrere Führungen in der Linkenboldshöhle an und bewirtet die Gäste außerdem vor dem Höhleneingang. Die Linkenboldshöhle liegt zweieinhalb Kilometer östlich von Onstmettingen und ist zu Fuß von den Parkplätzen Neuweiler und Schneckenbuckel aus erreichbar.

Der FC Zillhausen veranstaltet am Donnerstag, 9. Mai, seine alljährliche Vatertagshockete. Diese findet wieder im Eingangsbereich und beim „Hüttle“ am Sportplatz statt. Die Bewirtung beginnt um 11.30 Uhr. Das Essensangebot umfasst Steaks und Rote Würste vom Grill mit Kartoffelsalat oder Pommes.

Der Skiclub Weilstetten-Lochen veranstaltet am Donnerstag, 9. Mai, seine traditionelle Vatertagshockete. Am Skilift Oberstocken sorgt von 10 bis 18 Uhr das Hüttenteam für die Bewirtung mit Grillspezialitäten und kühlen Getränken.

Der Musikverein veranstaltet am Donnerstag, 9. Mai, sein Vatertagsfest. Auf dem Festgelände beim Heselwanger Vereinsheim wird die Jugendkapelle ab elf Uhr nicht nur die Väter, sondern alle Wanderer und sonstigen Gäste musikalisch unterhalten. Ein Mittagstisch und ein Kuchenbüfett soll zum Wohlbefinden der Gäste beitragen. Am Nachmittag sorgt der Musikverein Frommern für die musikalische Unterhaltung.

Der Musikverein Roßwangen veranstaltet einen Vatertagshock im Festzelt vor dem Alten Schulhaus in Roßwangen. Beginn ist ab 11 Uhr.

Im Hohenzollerischen Landesmuseum wurde die Sonderausstellung bis zum Muttertag verlängert – die Messing-Sonderausstellung „Schimmernde Schönheiten – Messingobjekte aus Jugendstil und Art Déco“ ist bis Sonntag, 12. Mai, zu sehen. Väter erhalten am Vatertag/Christi Himmelfahrt (9. Mai, 14 bis 18 Uhr) und Mamas bekommen am Muttertag (12. Mai, 13 bis 17 Uhr) noch freien Eintritt obendrauf.

Die Skihütte des Ski-Clubs Hechingen wird am Vatertag, 9. Mai, von 11 Uhr bis 16 Uhr bewirtet. Das Hüttenteam bietet Gegrilltes, Kaffee und Hausmacherkuchen an. Wer nicht gut zu Fuß ist kann die Hütte trotzdem besuchen: Über den Friedhofsparkplatz von Maria Zell, oberhalb von Boll, ist es möglich, die Ski-Hütte mit dem Auto anzufahren. Tipp des Vereins für Wanderer: Sonn- und Feiertags kann man von Mai bis Oktober mit dem „Nauf Nab Traufbus“ (Fahrplan siehe Naldo Flyer Linie 344) zum oder vom Raichberg eine Anbindung nach Hechingen finden.

Das traditionelle Lochenfest findet wieder am Vatertag, Donnerstag, 9. Mai, im Lochengründle statt. Die Helfer des Hausener Musikvereins werden ab 10 Uhr am Fuße des Lochensteins mit Würsten und Getränken auf die hungrigen und durstigen Väter und Familien warten. Auch für Vegetarier wird etwas angeboten. Nachmittags ab 13.30 Uhr unterhalten die Aktiven des Musikvereins die Wanderer mit Blasmusik. Auch wer nur einen kleinen Spaziergang unternehmen möchte, ist zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Der Musikverein Ratshausen lädt für Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, 9. Mai, von 10 bis 19 Uhr zur Vatertagshockete auf den Dorfplatz ein. Bei schlechtem Wetter wird ins Feuerwehrhaus ausgewichen. Es wird bewirtet.

Zum Weinbrunnenfest lädt die Narrenzunft Harzkumpen für Himmelfahrt, Donnerstag, 9. Mai, auf den Heiligenzimmerner Dorfplatz ein. Der Frühschoppen beginnt um 10 Uhr. Ausgeschenkt werden Wein, Sekt, Likör, Schnaps und anderes. Angeboten werden Mittagessen sowie in der Turnhalle Kaffee und Kuchen.

Fehlt eine Veranstaltung? Wir ergänzen gerne – bitte einfach eine kurze Nachricht mit Datum, Uhrzeit und Veranstaltung sowie dem Betreff „Vatertag“ senden an: redaktionbalingen@schwarzwaelder-bote.de