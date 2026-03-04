Chor in Lörrach: Kantorei probt für einen Auftritt in Rötteln

Seit Mai 2025 laufen unter neuer Leitung die Vorbereitungen. Kurzzeitig hatte der Chor keinen Dirigenten mehr.

Nachdem der langjährige Kantor Herbert Deininger in den Ruhestand verabschiedet worden war, hatte der Chor kurzzeitig keinen Dirigenten. Da diese Kantorenstelle von der Landeskirche aus Spargründen nicht wieder neu besetzt werden konnte, war ein Fortbestehen der Kantorei ungewiss. Dann hat sich jedoch mit Henry Van Engen als neuer Leitung eine erfolgversprechende Zukunft für den Chor aufgetan.

Zum musikalischen Hintergrund des Dirigenten Henry Van Engen, der bereits seit einigen Jahren die Leitung der Evangelischen Kantorei Grenzach inne hat, ist ein renommierter Musiker. In den USA geboren und aufgewachsen, lebt er nun bereits seit mehr als zehn Jahren in Deutschland, hat unter anderem Masterstudiengänge in Alter Musik, historischer Posaune und Renaissance-Gesang in Basel absolviert und ist solistisch als Posaunist und Tenor sowie in verschiedenen Ensembles in ganz Europa erfolgreich tätig. Auch als Musikpädagoge ist er sehr gefragt. Derzeit arbeitet er zudem an seiner Dissertation. Seine Erfahrung und Professionalität hat die Kantorei Lörrach sofort begeistert. „Die Proben machen einfach Spaß“, werden die Sänger in einer Mitteilung zitiert.

Gottesdienst in Rötteln wird gesanglich begleitet

Präzise mit viel Schwung und Einfühlungsvermögen leitet Henry Van Engen die Proben, die 14-tägig mittwochs in der Alten Feuerwache in Lörrach, Burghof 1, stattfinden. Der Chor fühlt sich mit ihm rundum gut aufgehoben, auch auf menschlicher Ebene, heißt es in der Mitteilung.

Nach einer Beteiligung am Gottesdienst in Tüllingen im vergangenen Herbst und einem sehr erfolgreichen größeren Konzert zusammen mit der Evangelischen Kantorei Grenzach im Advent mit einer Bachkantate wird nun die Kantorei Lörrach in der Röttler Kirche am Sonntag, 8. März, 10 Uhr, erneut einen Gottesdienst mitgestalten.

Erklingen werden dort kürzere Werke von F. Kiel, Heinrich Schütz und C. H. Rinck. Der Chor wird sich danach in seinen Proben für einen weiteren Gottesdienst Mitte Juli vorbereiten. Neue Sängerinnen und vor allem Sänger sind hierzu willkommen, gerne auch projektmäßig. Wenn Sanierung und Umbau der Stadtkirche abgeschlossen sind, wird die Kantorei Lörrach hoffentlich auch wieder an die Tradition der Gottesdienstgestaltung in der Stadtkirche anknüpfen können. Geplant ist außerdem ein Konzert im Advent zusammen mit dem Historischen Bläserensemble „Capella Helvetica“.

Die erste Probe für das Sommerprogramm findet am 11. März um 19 Uhr in der Alten Feuerwache in Lörrach statt. Da dem Chor neben dem Singen auch die Geselligkeit wichtig ist, findet im Anschluss an diese Probe ein Hock statt. Somit bietet sich an diesem Abend die ideale Gelegenheit zum Neueinstieg.

Interessierte neue Sängerinnen und Sänger wenden sich an info@kantorei-Loerrachgmx.de oder kommen direkt zur Probe am 11. März.