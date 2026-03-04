Chor in Lörrach: Kantorei probt für einen Auftritt in Rötteln

Seit Mai 2025 laufen unter neuer Leitung die Vorbereitungen. Kurzzeitig hatte der Chor keinen Dirigenten mehr.
Nachdem der langjährige Kantor Herbert Deininger in den Ruhestand verabschiedet worden war, hatte der Chor kurzzeitig keinen Dirigenten. Da diese Kantorenstelle von der Landeskirche aus Spargründen nicht wieder neu besetzt werden konnte, war ein Fortbestehen der Kantorei ungewiss. Dann hat sich jedoch mit Henry Van Engen als neuer Leitung eine erfolgversprechende Zukunft für den Chor aufgetan.