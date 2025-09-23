Charity Gala in Freudenstadt: Rund 20 000 Euro für „Eigen-Sinn“ erzielt

Bei der Charity Gala „Freudenblüte“ im Spiegelzelt folgte eine Showeinlage auf die nächste. Die Spenden kommen Kindern zugute.
Einen Abend voller Gänsehautmomente erlebten rund 200 Gäste bei der Charity Gala „Freudenblüte“ im Spiegelzelt in Freudenstadt. Der Erlös der Benefizveranstaltung fließt laut den Organisatoren zu 100 Prozent der Stiftung Eigen-Sinn zu. Die Initiatoren Hardy Hermann und Marco Iantorno gehen von rund 18 000 bis 20 000 Euro aus, die bei der Gala für „Eigen-Sinn“ erzielt wurden.