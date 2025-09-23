Charity Gala in Freudenstadt: Rund 20 000 Euro für „Eigen-Sinn“ erzielt

Bei der Charity Gala „Freudenblüte“ im Spiegelzelt folgte eine Showeinlage auf die nächste. Die Spenden kommen Kindern zugute.

Einen Abend voller Gänsehautmomente erlebten rund 200 Gäste bei der Charity Gala „Freudenblüte“ im Spiegelzelt in Freudenstadt. Der Erlös der Benefizveranstaltung fließt laut den Organisatoren zu 100 Prozent der Stiftung Eigen-Sinn zu. Die Initiatoren Hardy Hermann und Marco Iantorno gehen von rund 18 000 bis 20 000 Euro aus, die bei der Gala für „Eigen-Sinn“ erzielt wurden.

Gedankt wurde Oliver Widmann für das Catering, einem engagierten Team aus Freudenstadt, lokalen Unternehmen, Organisationen und vielen ehrenamtlichen Helfern, die zum Erfolg der Gala beigetragen hatten. Neben dem guten Zweck bot „Freudenblüte“ ein amüsantes Unterhaltungsprogramm.

Kurzweilig kommentierte Jens Zimmermann den Abend. Als Ehrengäste konnte er Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf, Tourismusdirektorin Christina Palma Diaz und Cornelia Möhrlen, Geschäftsführerin der Gartenschau, begrüßen. Von der Stiftung Eigen-Sinn waren Geschäftsführerin Dina Bühler von der „Kinderwerkstatt Eigen-Sinn“ sowie Dieter Eberhardt als Vorsitzender der Stiftung Eigen-Sinn dabei.

Aufgaben der Stiftung

„Ziel der Eigen-Sinn Stiftung bleibt es, Kinder fürs Leben stark zu machen“, erläuterten Eberhardt und Bühler. Aktuell werden 180 Kinder aus den Landkreisen Freudenstadt und Rottweil in 23 Gruppen betreut. „Die Kinder bekommen Hilfe, so lange Hilfe notwendig ist“, so die Aussage. Ohne Spendengelder gehe das nicht. Bühler und Eberhardt bedankten sich bei allen Unterstützern, die die Zukunft der Stiftung Eigen-Sinn sichern.

Mit ihrem Auftritt eröffneten die Mini Kids mit ihrer Hip Hop-Show die Charity Gala „Freudenblüte Foto: Lothar Schwark

Im festlichen Ambiente genossen die Gäste einen unterhaltsamen Abend. Mit viel Applaus wurden die Mini Kids vom Tanzzentrum Hermann begrüßt. Der Tanznachwuchs wurde unlängst Deutscher Meister im Hip Hop. Den Unterhaltungsteil startete Sängerin Maria Linda mit einer italienischen Ballade. Als gefragte Internetpersönlichkeit hat sie sich nun auch dem Gesang zugewandt. Die Herzen flogen ihr zu.

Tanzsport in Perfektion präsentierten die Showdance-Europameister „Fee&Niklas“ (Feodora Kahn und Niklas Neureuther). Foto: Lothar Schwark

Bei einer ersten Tanzrunde schwebten viele Tanzpaare über das Parkett. Es folgte ein Zwischengang des festlichen Menüs. Muskeln aus Stahl hatte Andalousi bei der kraftvollen Handakrobatik zu bieten. Ebenfalls als Blickfang entpuppte sich die Darbietung von Sören Geisler mit seiner flotten Diabolo-Show. Mit ein Höhepunkt waren die Tanzeinlagen von „Fee&Niklas“ (Niklas Neureuther und Feodora Kahn). Die Showdance-Europameister belegten ihre Klasse.

DFB-Pokal auf der Bühne

Mit dem Titel „Für mich ist es Liebe“ eroberte Rosanna Rocci sogleich die Herzen ihrer Zuhörer. Ebenfalls mit gefühlvollen Songs erhielt der aus Funk und TV bekannte Damiano Mussolini reichlich Beifall. Die „Partyspielagenten“ aus Stuttgart hatten einen kurzen Auftritt.

Starke Muskeln: Andalousi bei seiner Handakrobatik Foto: Lothar Schwark

400 verkaufte Tombola-Lose erbrachten stolze 8000 Euro. Das Unternehmen Pfalzgraf steuerte 5000 Euro bei. Als Hauptpreis lockte bei der Tombola ein zweitägiger Aufenthalt im Hotel Dollenberg. VIP-Karten und Trikots mehrerer Bundesligavereine erfreuten die Fußballfans, wie auch der original DFB-Pokal, den Mohamadou Idrissou auf der Bühne platzierte. Für die Ziehung der Tombolapreise wurde Cornelia Möhrlen zur Glücksfee ernannt.