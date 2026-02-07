Cem Özdemir auf Wahlkampftour : „Der nächste Ministerpräsident braucht einen Bezug zu Freudenstadt“

Beim Besuch des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir in der Waldlust platzte der große Festsaal aus allen Nähten. Auch die Stimmung war richtig gut.
Es waren bei weitem nicht nur die Parteifreunde und Anhänger der Grünen, die am Freitagnachmittag die Gelegenheit genutzt haben, den „vielleicht nächsten Ministerpräsidenten“ live in der Waldlust zu erleben. Gut gelaunt, witzig und eben auch ausgesprochen unterhaltsam – nicht unbedingt die herausragendsten Eigenschaften eines jeden Berufspolitikers – präsentierte sich der „anatolische Schwabe“, wie er sich selbst gerne nennt, seinem Publikum.