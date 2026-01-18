Catering aus Binzen: Kulinarisches Stadionerlebnis beim SC

Es geht um mehr als Fußball. Für VIP-Gäste des SC Freiburg geht es auch um ein kulinarisches Erlebnis. Dazu tragen die Binzener Gastronomen Matthias Walser und Mark Altbürger bei.
Donnerstag, 14.30 Uhr. Vor der Tagesbar „Emma“ im Resin-Bau „Reforum“ am Binzener Dreispitz stehen der voll beladene Sprinter und drei Autos bereit. Matthias Walser (33), ein kreativer Koch, und sein Schwager Mark Altbürger (39), Hotelfachmann und studierter Hotel- und Eventmanager, versammeln sich mit einem Teil ihres Teams. 18 Festangestellte und 40 Aushilfen umfasst die gesamte Mannschaft der drei Betriebszweige.