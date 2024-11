Caritas in Albstadt: Crowdfunding für einen guten Gärtner

1 Es grünt so grün im Stadtgarten der Cariditas Foto: Monika Hipp

Die Caritas startet eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung ihres Albstädter Urban-Gardening-Projekts „Cariditas“.









Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau hat zusammen mit der Baden-Württemberg-Stiftung eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um ihr Albstädter Urban-Gardening-Projekt „Cariditas“ fortsetzen zu könne. Dieses vereint Umwelt- und Naturschutz mit ehrenamtlichem Engagement: Langzeitarbeitslose erhalten die Möglichkeit, an einem sinnvollen Beschäftigungsprojekt teilzunehmen, nämlich dem Anbau von saisonalem Gemüse auf derzeit nicht genutzten städtischen Flächen. In einem ersten Schritt wurden Hochbeete in der Innenstadt angelegt; derzeit sind die Projektteilnehmer im Garten des Marienheims beschäftigt. Außerdem ernten sie Obstbäume ab und produzieren Apfelsaft produziert; die Ernte soll in Zusammenarbeit mit der Albstädter Tafel für einen Mittagstisch zubereitet und auf Spendenbasis an Interessierte angeboten werden.