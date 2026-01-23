Campingplatz Schönau-Schönenbuchen: Viele Ideen für Aktionen im Sommer

Das Angebot, den Campingplatz zu erwerben, war dann doch zu verlockend. Die gelernte Restaurantfachfrau, die mit ihrem Mann das Gasthaus „Herr Fröhlich“ am Kirchzartener Campingplatz betreibt und Mitglied im Kirchzartener Gemeinderat ist, hat mit dem langjährigen Freund Julius Kümmerle eine große Stütze im Betrieb. Zudem ist dieser Elektriker und unterstützte auch schon immer in Kirchzarten.

Er ist nicht nur Spezialist für leckere Cocktails, sondern wird abwechselnd mit Dorotea Jenne-Toma in Schönau vor Ort sein, außerdem werden zwei Aushilfen mitarbeiten. Doch zunächst steht einiges an Arbeit an, denn der Platz war im Lauf der letzten Jahre ziemlich verwahrlost, Müll häufte sich an, und alte Wohnwagen müssen jetzt erstmal vom Platz gebracht werden. „Bis jetzt haben wir schon 16 Müll-Mulden gefüllt, und es werden noch mehr gebraucht“, erzählt Jenne-Toma.

Energiegeladen und fröhlich erzählt sie in der gemütlichen, holzgetäfelten Gaststube von ihren Plänen. Die Küche wurde bereits renoviert, denn in der Camping-Stube wird es dann typische badische Küche mit regionalen und saisonalen Zutaten geben, ein Angebot, das sich vor allem auch an die Einheimischen richtet, wie sie betont. Schon jetzt trifft sich ein großer Stammtisch jeden Tag, und den Campingplatzbesuchern würde solch eine Gelegenheit dann sicher auch gefallen. Die Terrasse vor dem Gebäude werde vergrößert, so dass hier ein einladender Biergarten entsteht, die Wege und Plätze sollen ebenfalls im Lauf des Frühjahrs rundum erneuert werden, informiert Jenne-Toma. Es gibt Duschhäuser und eine Sauna, die jetzt im Winter gerade sehr aktiv sei, wie sie erzählt, Stromanschlüsse für E-Autos sind auf längere Sicht ebenfalls in Planung. Im Moment gibt es in Schönau 31 Dauercamper, rund 30 Plätze für Wohnwagen und Wohnmobile und rund 20 Zeltplätze. Die Nähe zum Schönauer Schwimmbad und der direkte Zugang zum Bach seien große Pluspunkte des Platzes, ist sie überzeugt.

Ideen für Aktionen im Sommer hat Dorotea Jenne-Toma auch schon, so schweben ihr Konzerte auf der Zeltwiese vor, auch einen Flohmarkt kann sie sich vorstellen, im Winter könnte ein Glühweinabend die Gäste anlocken. Die nächste Veranstaltung ist aber jetzt schon geplant: Am Freitag, 30. Januar gibt es auf dem Camping-Platz ab 19 Uhr 11 einen Kappenabend. „Wir freuen uns auf viele Gäste“, sagt die Gastwirtin, die auf eine schöne und erfolgreiche Saison hofft.

Info: www.schoenau-camping.de