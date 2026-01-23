Campingplatz Schönau-Schönenbuchen: Viele Ideen für Aktionen im Sommer

Seit Anfang des Jahres ist der Campingplatz in Schönenbuchen im Besitz von Dorotea Jenne-Toma und ihrem Mann Moritz Jenne.
Das Angebot, den Campingplatz zu erwerben, war dann doch zu verlockend. Die gelernte Restaurantfachfrau, die mit ihrem Mann das Gasthaus „Herr Fröhlich“ am Kirchzartener Campingplatz betreibt und Mitglied im Kirchzartener Gemeinderat ist, hat mit dem langjährigen Freund Julius Kümmerle eine große Stütze im Betrieb. Zudem ist dieser Elektriker und unterstützte auch schon immer in Kirchzarten.