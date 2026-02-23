Calmbacher Bundesliga-Profi: So steht es um die Genesung von Robin Hack

Große Freude bei Borussia Mönchengladbach: Robin Hack ist wieder ins Training eingestiegen. Problem: seine Linksaußen-Position hat Trainer Polanski inzwischen abgeschafft.
Ein großer Schritt in Richtung Comeback: Seit wenigen Tagen befindet sich Robin Hack wieder im Teamtraining bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Mit aufmunternden Klapsern wurde der Calmbacher von seinen Mannschaftskameraden auf dem Trainingsplatz der „Fohlen“ begrüßt. „Es ist vor allem für Hacki schön, dass er wieder da ist. Wichtig ist, dass er wieder mit der Mannschaft trainiert“, sagt Trainer Eugen Polanski über Hack, der nun in den Kader „teilintegriert“ werden solle. Der 27-Jährige, der in der Vorsaison für die Gladbacher vier Tore schoss und acht Torvorlagen gab, liege demnach mit seiner Genesung im anvisierten Zeitplan.