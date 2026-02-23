Calmbacher Bundesliga-Profi: So steht es um die Genesung von Robin Hack

Ein großer Schritt in Richtung Comeback: Seit wenigen Tagen befindet sich Robin Hack wieder im Teamtraining bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Mit aufmunternden Klapsern wurde der Calmbacher von seinen Mannschaftskameraden auf dem Trainingsplatz der „Fohlen“ begrüßt. „Es ist vor allem für Hacki schön, dass er wieder da ist. Wichtig ist, dass er wieder mit der Mannschaft trainiert“, sagt Trainer Eugen Polanski über Hack, der nun in den Kader „teilintegriert“ werden solle. Der 27-Jährige, der in der Vorsaison für die Gladbacher vier Tore schoss und acht Torvorlagen gab, liege demnach mit seiner Genesung im anvisierten Zeitplan.

Chronischer Reizzustand Vor knapp einem halben Jahr wurde Hack nach einem Innenmeniskusriss am rechten Knie operiert – nachdem der Linksaußen zuvor unter Polanskis Vorgänger Gerardo Seoane in den ersten drei Bundesliga-Partien immer in der Startelf stand. Nach harten Reha-Wochen wagte Hack im November ein Comeback und wurde beim 3:0-Sieg gegen den 1.FC Heidenheim in der 82. Minute eingewechselt. Zu früh? Beim anschließenden 0:0 gegen RB Leipzig stand der Calmbacher dann nicht mehr in der Startelf, die Knieprobleme waren zurückgekehrt. Hack: „Mein Knie war in einem chronischen Reizzustand, es kam gar nicht mehr zur Ruhe.“ Es folgten weitere zweieinhalb Monate Reha. Inzwischen ist Hack wieder schmerzfrei, allerdings mahnt Polanski: „Wir müssen ihm noch Zeit geben.“

Hack: „Es kribbelt“

Doch wann könnte Hack wieder in der Bundesliga auf dem Platz stehen? Ob es noch im März zumindest für einen Joker-Einsatz reichen wird, ist fraglich. Nach dem so prestigeträchtigen Derby von Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am 21. März steht eine Länderspielpause, so dass er sein erneutes Comeback am 4. März feiern könnte – und das wieder gegen den 1. FC Heidenheim. Hack selbst sagt über seine Rückkehr: „Es kribbelt.“

Linksaußen abgeschafft

Die große Frage ist: Auf welcher Position wird der Calmbacher dann spielen? Seine Linksaußen-Position hat Polanski inzwischen abgeschafft. Allerdings weiß der Borussia-Trainer um Hacks offensive Allrounder-Qualitäten: „Hacki ist ein ganz flexibler Spieler. Er ist nicht an eine bestimmte Position gebunden.“

Und wie sehr die Offensivstärken des technisch versierten, pfeilschnellen und oft so unberechenbaren Hack fehlen, zeigt ein Blick auf die Bundesliga-Tabelle, in der die Gladbacher auf dem 14. Tabellenplatz stehen – mit nur 26 erzielten Toren.