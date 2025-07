Café „delikaaat!“ in Baiersbronn: Freude über Kuckuck-Award lässt einfach nicht nach

1 Lidija und Martin Menke freuen sich über die Auszeichnung. Foto: Monika Braun Beim Kuckuck-Award wurde die „delikaaat! Genusswerkstatt“ aus Baiersbronn als Newcomer des Jahres gekürt. Stolz und Freude sind noch immer riesig.







Link kopiert



Die goldene Kuckucksuhr ist in der „delikaaat! Genusswerkstatt Martin Menke“ in Baiersbronn angekommen. Beim Kuckuck-Award, den die Schwarzwald Tourismus GmbH zum vierten Mal ausrichtete und mit dem sie das regionale Engagement in der Genusslandschaft des Schwarzwalds würdigt, kamen Lidija und Martin Menke in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ auf den ersten Platz. Entsprechend groß ist die Freunde über den Erfolg.