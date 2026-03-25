Busse, Radwege, Parkhaus: Infrastruktur rund ums Lörracher Dreiland-Klinikum nimmt Form an

Die Stadt Lörrach sieht sich gut aufgestellt: Bus, Radwege und Parkhaus sollen bis Ende 2026 fertiggestellt sein.
Im Oktober 2025 begann die finale Bauphase des Dreiland-Klinikums – als verbindlicher Fertigstellungstermin wurde nach einigen Bau- Verzögerungen mittlerweile der 31. Dezember 2026 vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die zugehörige Infrastruktur weitgehend abgeschlossen sein, wie Oberbürgermeister Jörg Lutz und Baubürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić bei einem Mediengespräch bekräftigten.