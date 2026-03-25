Busse, Radwege, Parkhaus: Infrastruktur rund ums Lörracher Dreiland-Klinikum nimmt Form an

Im Oktober 2025 begann die finale Bauphase des Dreiland-Klinikums – als verbindlicher Fertigstellungstermin wurde nach einigen Bau- Verzögerungen mittlerweile der 31. Dezember 2026 vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die zugehörige Infrastruktur weitgehend abgeschlossen sein, wie Oberbürgermeister Jörg Lutz und Baubürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić bei einem Mediengespräch bekräftigten.

Dazu zählen der Ausbau der Radwege, der Bau eines Parkhauses sowie vor allem die Anbindung des Klinikums an den öffentlichen Nahverkehr: Unter der Woche wird mit dem kommenden Fahrplanwechsel ab Dezember die Stadtbuslinie 6 das Klinikum im Halbstundentakt anbinden. Und an Sonn- und Feiertagen wird das Klinikum von der Stadtbuslinie 7 stündlich angefahren.

Für den Fall, dass sich die Busverbindungen nicht wie erwartet entwickeln sollten, kündigte Klaus Schallenberger aus der Betriebsleitung der Stadtwerke an, bei Bedarf nachsteuern zu wollen. Dabei sollen die realen Nutzungsdaten Hinweise für Verbesserungen liefern. „Ein Projekt dieser Größenordnung entwickelt sich. Entscheidend ist, dass wir heute die richtigen Grundlagen legen“, betonte Neuhöfer-Avdić.

Umweltfreundliche Infrastruktur

Auch beim Ausbau des Radverkehrs laufe alles nach Plan. Zwischen dem Lörracher Ortsteil Hauingen und dem Klinikum wird es einen kombinierten Geh- und Radweg geben, der durch eine Brücke über den Steinenbach ergänzt wird. Darüber hinaus werde die Erreichbarkeit aus dem Umland weiter gestärkt: Zwischen dem südlich des Klinikums gelegenen Teich und der Bahnlinie ist vorgesehen, noch im Jahr 2026 einen bestehenden Weg zu asphaltieren. Damit entsteht laut Stadtverwaltung „eine attraktive Verbindung vom Wiesentalradweg zum Dreiland-Klinikum, die für Pendler und Besucher eine direkte Radroute bietet.“ Der Ausbau wird bis Mitte 2026 immer wieder zu Verkehrseinschränkungen und Teilsperrungen führen – dann soll das Radnetz fertig angebunden sein.

Das neue Parkhaus bietet ab Ende 2026 rund 960 Stellplätze, E sowie zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten. Gleichzeitig betonte Lutz, dass die Anreise möglichst umweltfreundlich erfolgen solle und der Fokus daher auf dem öffentlichen Verkehr und dem Radverkehr liege.

Stadt fordert Tempo bei Wiesentalstrecke

Nach Darstellung von Lutz und Neuhöfer-Avdić hat die Stadt Lörrach ihre Hausaufgaben gemacht und erfüllt mit dem Buskonzept die vereinbarten verkehrlichen Leistungen. Die Verantwortung liege nun vor allem bei der Bahn und betreffe den lange erwarteten S-Bahn-Haltepunkt direkt am Klinikum, der mittlerweile auf das Jahr 2035 verschoben worden ist. Erst dann soll nach derzeitiger Planung der Bahn der zweigleisige Ausbau der Wiesentalstrecke abgeschlossen sein. Ursprünglich war die Stadt davon ausgegangen, dass auch bei einer eingleisigen Strecke bereits ein Haltepunkt umsetzbar sei – diese Einschätzung wurde später jedoch von der Bahn revidiert.

Der Oberbürgermeister betonte beim Pressegespräch, sich mit der Fertigstellung des Klinikums auch eine gleichzeitige S-Bahn-Anbindung gewünscht zu haben. Um hier Fortschritte zu erzielen, forderten er und Neuhöfer-Avdić einen regionalen Schulterschluss. Lutz brachte eine zweite Wiesentalkonferenz ins Spiel, um alle Akteure erneut an einen Tisch zu bekommen. Im Jahr 2021 hatten der Zweckverband Regio-S-Bahn (ZRL) und die Deutsche Bahn die Vorplanung für den Ausbau der Garten- und Wiesentalbahn, auch in Bezug auf das neue Dreiland-Klinikum, beschlossen.

Auch auf Landesebene sei deutlich zu machen, dass der zweigleisige Ausbau der Strecke von Basel nach Zell nicht nur essenziell für die Anbindung des Klinikums sei, sondern die Wiesentalstrecke insgesamt „die Schlagader des Landkreises“, betonte der Rathauschef. Angesichts bereits jetzt „rappelvoller Bahnen“ nutzte Lutz die Gelegenheit, um erneut zu betonen: „Wir brauchen den Viertelstundentakt.“