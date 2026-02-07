Busbahnhof-Areal Todtnau: Abrissbagger für größtes Bauprojekt sind im Einsatz

Mit über elf Millionen Baukosten für Bahnhof und Feuerwehr ist das Areal das teuerste und größte Projekt im Rahmen der Stadtsanierung. Was genau soll hier entstehen?
Die ersten Bagger rücken an, der ehemalige Jugendraum – früher Bahnhofskiosk – wird gerade dem Erdboden gleich gemacht. Die Vorbereitungen für das wohl größte Bauprojekt von Todtnau laufen. Das Bahnhofsareal ist das umfangreichste Projekt, welches im Rahmen der Stadtsanierung umgesetzt wird. Mit dazu gehört auch der millionenschwere Neubau des Feuerwehrhauses Todtnau hinter dem Busbahnhof.