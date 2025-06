Jüngstes Beispiel: Der gemeinsame Besuch des Gospelchors „inSpirit“ und der „burladinger maler“ bei der „Fête de la Musique“ in der Partnerstadt.

Der 21. Juni ist der Nationale Tag der Musik in Frankreich, der im ganzen Land begangen wird. Auch in Le Plessis-Trévise luden Stadt und Kultureinrichtungen zu diesem Fest ein, und Burladingen war dabei. Mit der Kombination Gesang und bildende Kunst begeisterten die Burladinger „Kulturbotschafter“ die Gäste in der Partnerstadt.

Federführend für die Gesamtorganisation der Kulturreise war der Burladinger Förderverein Städtepartnerschaft, und unter dessen Schirmherrschaft hatte sich eine gut 30-köpfige Reisegruppe auf den Weg gemacht. Der Empfang und die Aufnahme durch die französischen Freunde war wie immer herzlich, die Franzosen ließen es an nichts fehlen. Wolfgang Bastian, Vorsitzender der „burladinger maler“ und nach eigenem Bekunden immerhin schon zum neunten Mal in der Partnerstadt, stellte denn auch am letzten Abend fest: „So gut ist es mir noch nie gegangen“.

Den einen speziellen Höhepunkt gab es nicht

Von nur einem Höhepunkt zu sprechen, fällt schwer, es gab einige: Die Auftritte des Chores auf dem Marktplatz (souverän geleitet von Lea Vergari), ein gemeinsamer Auftritt mit dem Chor aus der Partnerstadt, die Straßengalerie der Maler auf dem Rathausplatz, das Mitmachprogramm der Maler: Die Burladinger zeigten, was ihre Heimatstadt kulturell zu bieten hat. Und die Franzosen bis hin zum Bürgermeister Didier Dousset waren begeistert.

Beide Künstlergruppen nahmen auch die Gelegenheit wahr, die künstlerischen Beiträge der einheimischen Kunstschaffenden und Einrichtungen anzusehen oder anzuhören.

Die französische Küche ist nationales Kulturgut, auch diesen Teil der Kultur konnten die Burladinger ausgiebig genießen. Sei es am Ankunftsabend beim Abendessen im Jugendkulturzentrum oder beim musikalischen Picknick am Samstag im einem schönen Park in der Partnerstadt, sei es zum Abschluss des Kulturfestes am Samstagabend oder beim letzten Abend am Sonntag.

Fahrt nach Paris wurde gemacht

Touristisches Highlight des Wochenendes war ein Tagesausflug nach Paris. Unter sachkundiger Leitung von zwei Reiseleiterinnen steuerte die Gruppe die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt an, abgerundet wurde die Städtetour mit einer Bootsfahrt auf der Seine.

Das Wetter spielte bei allen Aktivitäten mit, mitunter war es bei hochsommerlichen Temperaturen fast schon ein wenig zu heiß. Die „Fête de la Musique “ lebt aber vom Sommerwetter, denn die Veranstaltungen fanden fast ausschließlich „sous le ciel ouvert“, also unter freiem Himmel statt.

Das Miteinander war gut

An allen Tagen spürte man das gute Miteinander de Die gute Stimmung übertrug sich dann auch auf den letzten Abend beim gemeinsamen Abendessen mit den französischen Freunden und Gastfamilien. Höhepunkt des Abends und künstlerischer Abschuss war zweifelsohne das gemeinsame gesungene „O happy day“. Chormitglieder aus beiden Chören und die „burladinger maler“ ließen es als großer Gesamtchor musikalisch nochmals so richtig krachen, bevor dann die gemeinsamen und von herzlicher Freundschaft geprägten Tage ihren Abschluss fanden.

Ein Gegenbesuch ist bereits fest anvisiert: „Cheforganisator“ Reinhard Will lud zusammen mit „Sous Chef“ Wolfgang Bastian zum Burladinger Spulenfest im nächsten Jahr ein. „À la prochaine“ also.

Das waren die Unterstützer der Reise

Die Kulturdelegation hatte einiges Material im Reisegepäck, daher fuhr man gemeinsam im Bus. Martin Krämer steuerte den Bus über 1500 Kilometer sicher und routiniert, daneben erwies er sich auch als profunder Kenner der französischen Hauptstadt. Auch die kleineren organisatorischen Ablaufänderungen im Fahrplan meisterte er problemlos.

Ein Dank geht an die Kulturstiftung der Kreissparkasse, die BeneVit-Gruppe und die Stadt Burladingen, die mit ihrer finanziellen Unterstützung zum Gelingen dieser Partnerschaftsreise beigetragen haben.