Burladinger Mundart: Peter Fidel und Lena bewerben sich für Landespreis

1 Die Melchinger Adelbert Barth und seine Nichte Lena, sind als Peter Fidel und Lena mit ihrer Mundart-Kunst in der ganzen Region erfolgreich. Foto: Archiv Schwarzwälder Bote

Im Burladinger Teilort Melchingen und weit darüber hinaus ist er die Institution in Sachen Mundart. Der Organisator, Künstler und Mundart-Stammtisch-Initiator Adelbert Barth, alias Peter Fidel. Jetzt strebt er nach höheren Weihen.









Dass die Mundart, das „Schwäbisch schwätze“, in der Region immer mehr Fans hat, hat man inzwischen auch bei der Landesregierung gemerkt. Deshalb wohl hat das Land Baden-Württemberg in diesem Jahr 60 000 Euro für Mundartpreise in verschiedenen Kategorien zur Verfügung gestellt.