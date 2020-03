Burladingen Coronavirus: Unternehmer verschenkt 1000 Schutzmasken

In einer Zeit, in der Atemmasken zu Wucherpreisen im Internet angeboten werden, medizinisches Personal weltweit händeringend nach Schutzausrüstungen sucht, hat der Inhaber der Firma Car Clean in der Gammertinger Straße 3 den Großteil seines Vorrates an sogenannten FFP1-Masken einfach verschenkt. An die Burladinger Praxen, an das Krankenhaus in Balingen und die Acura-Klinik in Truchtelfingen, an die BeneVit-Einrichtungen in Albstadt und hier vor Ort und ihre Fahrer, an Apotheken, Feuerwehrleute und Polizisten in der Fehlastadt (die Masken kommen nicht in OP-Sälen und Intensivstationen zum Einsatz, dort gilt FFP2- und FFP3-Standard).